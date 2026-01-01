Трамп підписав закон Грема про «пекельні санкції» проти Росії

Трамп підписав закон Грема про «пекельні санкції» проти Росії
Президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Згідно з публікацією, підписання відбулося у п'ятницю 18 вересня (по Києву вже в ніч на суботу, 19 листопада). Таким чином, закон уже набув чинності.

"Законопроект HR 5334, "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану в 2026 році", дозволяє та розширює дію встановлених законом санкцій, тарифів та заборон щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій щодо Ірану", - йдеться на сайті Білого дому.

Тим часом Clash Report пише, що документ передбачає наступне:

- нові санкції проти диктатора РФ Володимира Путіна, олігархів, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також російського "тіньового флоту" - нафтових танкерів.
повноваження вводити мита у розмірі до 100% на товари з країн, які є найбільшими покупцями російської нафти та газу (тобто йдеться про Китай та Індію);
- мита у розмірі до 500% безпосередньо на російський імпорт;
продовження на п'ять років санкцій проти енергетичного та військового секторів Ірану;
- президент отримує право відмовитися від запровадження будь-якого з цих заходів або відкласти їх застосування.

Видання додало, що питання тепер у тому, чи скористається Трамп інструментами тарифної політики, або ж триматиме їх як важіль тиску.

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Теги: Санкції, Ліндсі Грем, Дональд Трамп, Володимир Путін
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