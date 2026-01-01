Трамп підписав закон Грема про «пекельні санкції» проти Росії
Сьогодні, 09:15
Президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти Росії, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Згідно з публікацією, підписання відбулося у п'ятницю 18 вересня (по Києву вже в ніч на суботу, 19 листопада). Таким чином, закон уже набув чинності.
"Законопроект HR 5334, "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану в 2026 році", дозволяє та розширює дію встановлених законом санкцій, тарифів та заборон щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій щодо Ірану", - йдеться на сайті Білого дому.
Тим часом Clash Report пише, що документ передбачає наступне:
- нові санкції проти диктатора РФ Володимира Путіна, олігархів, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також російського "тіньового флоту" - нафтових танкерів.
повноваження вводити мита у розмірі до 100% на товари з країн, які є найбільшими покупцями російської нафти та газу (тобто йдеться про Китай та Індію);
- мита у розмірі до 500% безпосередньо на російський імпорт;
продовження на п'ять років санкцій проти енергетичного та військового секторів Ірану;
- президент отримує право відмовитися від запровадження будь-якого з цих заходів або відкласти їх застосування.
Видання додало, що питання тепер у тому, чи скористається Трамп інструментами тарифної політики, або ж триматиме їх як важіль тиску.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Згідно з публікацією, підписання відбулося у п'ятницю 18 вересня (по Києву вже в ніч на суботу, 19 листопада). Таким чином, закон уже набув чинності.
"Законопроект HR 5334, "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану в 2026 році", дозволяє та розширює дію встановлених законом санкцій, тарифів та заборон щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій щодо Ірану", - йдеться на сайті Білого дому.
Тим часом Clash Report пише, що документ передбачає наступне:
- нові санкції проти диктатора РФ Володимира Путіна, олігархів, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також російського "тіньового флоту" - нафтових танкерів.
повноваження вводити мита у розмірі до 100% на товари з країн, які є найбільшими покупцями російської нафти та газу (тобто йдеться про Китай та Індію);
- мита у розмірі до 500% безпосередньо на російський імпорт;
продовження на п'ять років санкцій проти енергетичного та військового секторів Ірану;
- президент отримує право відмовитися від запровадження будь-якого з цих заходів або відкласти їх застосування.
Видання додало, що питання тепер у тому, чи скористається Трамп інструментами тарифної політики, або ж триматиме їх як важіль тиску.
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