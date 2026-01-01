ТЦК – це військовослужбовці, ми маємо їх поважати»: керівниця фонду «Ангар» Ольга Валянік про мобілізацію

До працівників ТЦК насамперед варто ставитися як до військовослужбовців і не забувати, що велика частина з них реально воювала - вважає керівниця благодійного фонду «Ангар»Про це вона говорила у проєкті“Генерація успішних людей”.«ТЦК – це військовослужбовці. Я до всіх військовослужбовців Сил оборони і безпеки України ставлюся з повагою і вважаю, що люди повинні виконувати свій громадянський обов’язок. Громадянський обов’язок – це долучитися до Сил оборони і безпеки України і захищати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність держави України. Люди, які не оновлюють свої дані в центрах комплектування, люди, які порушують законодавство, нападаючи на військових, у тому числі на військовослужбовців ТЦК та СП, – це люди, які вчиняють правопорушення».Водночас Валянік не заперечує, що трапляються випадки неналежної поведінки з боку самих працівників ТЦК. Однак вона не погоджується з твердженням, що таких історій дуже багато, і вважає, що суспільство значно частіше бачить саме негативні випадки.«Не скажу, що таких випадків є багато. Чомусь у нас люди звикли до того, що про це пишуть тільки, коли все погано, а коли все добре – чогось ніхто не пише, як добре працює центр територіального комплектування».Окремо Валянік наголосила, що серед працівників ТЦК є чимало людей із бойовим досвідом, зокрема ветеранів та ветеранок з інвалідністю. На її думку, цей факт часто губиться на тлі конфліктів довкола мобілізації.«Ще раз повторюю: люди, які працюють у центрах комплектування, – це військовослужбовці та військовослужбовиці. Багато з них із бойовим досвідом, багато з них є ветеранами та ветеранками з інвалідністю, і ми маємо поважати цих людей. Має бути в суспільстві так прийнято».На запитання, як мотивувати людей іти до війська, Ольга Валянік відповіла: «Я як цивільна, на жаль, не можу висловлювати свою думку щодо цього, тому що відповідно отримаю теж питання: чому я досі не у війську? Тому, на жаль, я змушена її залишити зараз при собі, не говорячи про неї. Однак я вважаю, що наша держава може вистояти лише коли люди будуть вірити і будуть допомагати Силам оборони і безпеки України».