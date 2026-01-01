«Найбільше боявся втратити когось зі своїх хлопців»: у Луцьку попрощалися із 26-річним Героєм Денисом Жуком

Денисом Жуком.



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У вівторок, 22 вересня, у Луцьку провели в останню дорогу захисника України Дениса Жука. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці.



Попрощатися із захисником разом із родиною прийшли друзі, вихованці ліцею, де навчався Денис, близькі, побратими та представники міської влади.



Жук Денис Вадимович народився 16 червня 2000 року в Луцьку. Тут минули його дитячі та шкільні роки. Навчався у школі №26, згодом — у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.



У 2021 році Денис закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, здобувши ступінь бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та професійну кваліфікацію офіцера тактичного рівня Державної прикордонної служби України. Після закінчення навчання проходив військову службу у 4-му прикордонному загоні.



Повномасштабне збройне вторгнення росії Денис зустрів безпосередньо на державному кордоні, виконуючи бойові завдання у складі підрозділу прикордонного загону.



Був нагороджений пам’ятною медаллю «За захист міста-Героя Харків». Також за сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та досягнуті результати у службовій діяльності нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою «Відмінний прикордонник».



Під керівництвом майора Дениса Жука особовий склад третьої прикордонної застави першої прикордонної комендатури виконував бойові завдання на території Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.



Денис Жук помер внаслідок отриманих травм 17 вересня 2026 року у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги імені проф. Мещанінова.



У Дениса залишилися батько, мама та молодший брат.



Батько Дениса, Вадим Іванович, розповів: син мав велике почуття справедливості і мав надзвичайно добре серце:



«Він був військовим. Все життя присвятив прикордонній службі. Мав загострене почуття справедливості і був дуже доброю людиною».



Попрощатися із захисником прийшли керівник, викладачі та вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.



Заступниця начальника з навчальної роботи Оксана Леонідівна Коришко розповіла, що пам’ятає Дениса спокійним, врівноваженим і серйозним хлопцем.



«Хотів присвятити життя військовій справі, вирішив стати прикордонником. Після навчання пішов тими щаблями, як собі планував. У 2017 році закінчив наш ліцей, вступив до прикордонної академії. Після закінчення навчання одразу пішов на службу і розпочалась війна. Про нього лише хороші спогади. Запам’ятався серйозним, врівноваженим, виваженим. Видно було, що мав бути військовим. І став. Великий жаль, що його життя так рано обірвалося», — розповіла Оксана Леонідівна.



Теплими спогадами про Дениса поділилася його сестра Яна:



«Ми з Денисом були дуже близькі, він завжди, коли приїжджав зі служби, дзвонив в перший день. Був дуже відповідальним, справедливим і дуже надійним».



«Завжди усміхнений, щирий, позитивний», — поділилася спогадами про Дениса подруга дитинства Віта.



«Денис мріяв бути військовим з дитинства», — розповіла рідна тітка захисника.



Про загострене почуття справедливості Дениса розповіли його побратими:



«Денис був начальником, який завжди поруч, цінував своїх людей більше, ніж власне життя. Він часто говорив, що найбільше за все боїться втратити когось зі своїх хлопців. За кожним військовослужбовцем він бачив не просто підлеглого, а бачив людину, яку вдома люблять і чекають. Ден був тим керівником, який сам особисто перебував на бойових позиціях разом зі своїми хлопцями, знав, у яких умовах вони воюють. Всі хлопці знали, що він не відправить людей туди, куди сам не готовий піти», — розповіли побратими Дениса.



Поховали Дениса Жука у секторі почесних поховань на кладовищі у Гаразджі.



"Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам Дениса. Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - зазначають у міській раді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку попрощалися з 26-річним прикордонникомПро це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.У вівторок, 22 вересня, у Луцьку провели в останню дорогу захисника України Дениса Жука. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці.Попрощатися із захисником разом із родиною прийшли друзі, вихованці ліцею, де навчався Денис, близькі, побратими та представники міської влади.Жук Денис Вадимович народився 16 червня 2000 року в Луцьку. Тут минули його дитячі та шкільні роки. Навчався у школі №26, згодом — у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.У 2021 році Денис закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, здобувши ступінь бакалавра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та професійну кваліфікацію офіцера тактичного рівня Державної прикордонної служби України. Після закінчення навчання проходив військову службу у 4-му прикордонному загоні.Повномасштабне збройне вторгнення росії Денис зустрів безпосередньо на державному кордоні, виконуючи бойові завдання у складі підрозділу прикордонного загону.Був нагороджений пам’ятною медаллю «За захист міста-Героя Харків». Також за сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та досягнуті результати у службовій діяльності нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою «Відмінний прикордонник».Під керівництвом майора Дениса Жука особовий склад третьої прикордонної застави першої прикордонної комендатури виконував бойові завдання на території Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.Денис Жук помер внаслідок отриманих травм 17 вересня 2026 року у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги імені проф. Мещанінова.У Дениса залишилися батько, мама та молодший брат.Батько Дениса,, розповів: син мав велике почуття справедливості і мав надзвичайно добре серце:«Він був військовим. Все життя присвятив прикордонній службі. Мав загострене почуття справедливості і був дуже доброю людиною».Попрощатися із захисником прийшли керівник, викладачі та вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Заступниця начальника з навчальної роботирозповіла, що пам’ятає Дениса спокійним, врівноваженим і серйозним хлопцем.«Хотів присвятити життя військовій справі, вирішив стати прикордонником. Після навчання пішов тими щаблями, як собі планував. У 2017 році закінчив наш ліцей, вступив до прикордонної академії. Після закінчення навчання одразу пішов на службу і розпочалась війна. Про нього лише хороші спогади. Запам’ятався серйозним, врівноваженим, виваженим. Видно було, що мав бути військовим. І став. Великий жаль, що його життя так рано обірвалося», — розповіла Оксана Леонідівна.Теплими спогадами про Дениса поділилася його сестра«Ми з Денисом були дуже близькі, він завжди, коли приїжджав зі служби, дзвонив в перший день. Був дуже відповідальним, справедливим і дуже надійним».«Завжди усміхнений, щирий, позитивний», — поділилася спогадами про Дениса подруга дитинства«Денис мріяв бути військовим з дитинства», — розповіла рідна тітка захисника.Про загострене почуття справедливості Дениса розповіли його побратими:«Денис був начальником, який завжди поруч, цінував своїх людей більше, ніж власне життя. Він часто говорив, що найбільше за все боїться втратити когось зі своїх хлопців. За кожним військовослужбовцем він бачив не просто підлеглого, а бачив людину, яку вдома люблять і чекають. Ден був тим керівником, який сам особисто перебував на бойових позиціях разом зі своїми хлопцями, знав, у яких умовах вони воюють. Всі хлопці знали, що він не відправить людей туди, куди сам не готовий піти», — розповіли побратими Дениса.Поховали Дениса Жука у секторі почесних поховань на кладовищі у Гаразджі."Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам Дениса. Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - зазначають у міській раді.

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