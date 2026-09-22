Ексгенпрокурор Кравченко виїхав з України на таксі преміум класу, - УП

Ексгенпрокурор Кравченко виїхав з України на таксі преміум класу, - УП
Колишній генпрокурор Руслан Кравченко виїхав з України у ніч на 14 вересня за кордон не на службовому авто, а на таксі преміум класу через пункт пропуск "Шегині — Медика".

Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач з посиланням на джерела в правоохоронних органах, коментар ОГП "Українській правді".

"Кравченко, попри те, що те відрядження, яке він сам підписував до Парижа, і там було вказано, що на службовому авто (здійснюється поїздка - ред.), перетнув кордон безпосередньо на преміум таксі. Це преміальний сервіс перевезень. Зокрема, Мерседес", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Кравченко скористався таксі марки Mercedes-Benz V-класу. Авто належить ТОВ "Андреоллі". На авто здійснюють преміальні міжнародні пасажирські перевезення під замовлення.

За кермом був водій зареєстрований як ФОП у сфері перевезень, 29.12.1990 року народження.

Ткач зазначив, що, відповідно, Кравченко поїздку оплачував не за рахунок добових, які надаються у відрядженні.

Наразі невідомо, куди поїхав ексгенпрокурор після перетину кордону. "Наші джерела в правоохоронних і політичних колах продовжують говорити про те, що він обирав начебто між Австрією, Віднем і Дубаєм, Об'єднаними арабськими еміратами", - сказав журналіст.

14 вересня "Українська правда" з посиланням на правоохоронні органи повідомляла, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі.

Водночас в Офісі генпрокурора "Українській правді" повідомили, що "у проміжок часу з 13.09.2026 по 14.09.2026 службові транспортні засоби Офісу генерального прокурора для виїзду у службове відрядження генерального прокурора Руслана Кравченка не були задіяні".

"Про спосіб і транспорт на якому Кравченко виїхав інформацією не володію", - зазначили в ОГП.

Також відомо, що Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури. Її задовольнили – 21 вересня Кравченка звільнили з прокуратури.

7 вересня Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Водночас 14 вересня він заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі.

Генпрокурор також оприлюднив повідомлення, що поїхав у відрядження.

Згідно з наказом за підписом Кравченка, він поїхав до Парижа на 5 днів нібито "для участі в слуханнях ПАРЄ стосовно українських дітей". Водночас згідно з порядком денним цих слухань під егідою ПАРЄ, у списку учасників дискусії Кравченко не значився.

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Кравченка.

14 вересня Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, а Верховна Рада пізніше дала згоду на його звільнення з посади.

Станом на 21 вересня Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилось 18 вересня, на роботу не повернувся.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кравченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ексгенпрокурор Кравченко виїхав з України на таксі преміум класу, - УП
Сьогодні, 17:21
Учителям дозволили скорочувати уроки до 35 хвилин
Сьогодні, 16:53
«Найбільше боявся втратити когось зі своїх хлопців»: у Луцьку попрощалися із 26-річним Героєм Денисом Жуком
Сьогодні, 16:09
Біля Луцька на дачі виготовляли та збували наркотичні речовини
Сьогодні, 15:46
На Полтавщині стався землетрус
Сьогодні, 15:04
Медіа
відео
1/8