Ексгенпрокурор Кравченко виїхав з України на таксі преміум класу, - УП

Руслан Кравченко виїхав з України у ніч на 14 вересня за кордон не на службовому авто, а на таксі преміум класу через пункт пропуск "Шегині — Медика".



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"Кравченко, попри те, що те відрядження, яке він сам підписував до Парижа, і там було вказано, що на службовому авто (здійснюється поїздка - ред.), перетнув кордон безпосередньо на преміум таксі. Це преміальний сервіс перевезень. Зокрема, Мерседес", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, Кравченко скористався таксі марки Mercedes-Benz V-класу. Авто належить ТОВ "Андреоллі". На авто здійснюють преміальні міжнародні пасажирські перевезення під замовлення.



За кермом був водій зареєстрований як ФОП у сфері перевезень, 29.12.1990 року народження.



Ткач зазначив, що, відповідно, Кравченко поїздку оплачував не за рахунок добових, які надаються у відрядженні.



Наразі невідомо, куди поїхав ексгенпрокурор після перетину кордону. "Наші джерела в правоохоронних і політичних колах продовжують говорити про те, що він обирав начебто між Австрією, Віднем і Дубаєм, Об'єднаними арабськими еміратами", - сказав журналіст.



14 вересня "Українська правда" з посиланням на правоохоронні органи повідомляла, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі.



Водночас в Офісі генпрокурора "Українській правді" повідомили, що "у проміжок часу з 13.09.2026 по 14.09.2026 службові транспортні засоби Офісу генерального прокурора для виїзду у службове відрядження генерального прокурора Руслана Кравченка не були задіяні".



"Про спосіб і транспорт на якому Кравченко виїхав інформацією не володію", - зазначили в ОГП.



Також відомо, що Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури. Її задовольнили – 21 вересня Кравченка звільнили з прокуратури.



7 вересня Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.



Водночас 14 вересня він заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.



Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі.



Генпрокурор також оприлюднив повідомлення, що поїхав у відрядження.



Згідно з наказом за підписом Кравченка, він поїхав до Парижа на 5 днів нібито "для участі в слуханнях ПАРЄ стосовно українських дітей". Водночас згідно з порядком денним цих слухань під егідою ПАРЄ, у списку учасників дискусії Кравченко не значився.



Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Кравченка.



14 вересня Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, а Верховна Рада пізніше дала згоду на його звільнення з посади.



Станом на 21 вересня Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилось 18 вересня, на роботу не повернувся.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній генпрокурорвиїхав з України у ніч на 14 вересня за кордон не на службовому авто, а на таксі преміум класу через пункт пропуск "Шегині — Медика".Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач з посиланням на джерела в правоохоронних органах, коментар ОГП "Українській правді"."Кравченко, попри те, що те відрядження, яке він сам підписував до Парижа, і там було вказано, що на службовому авто (здійснюється поїздка - ред.), перетнув кордон безпосередньо на преміум таксі. Це преміальний сервіс перевезень. Зокрема, Мерседес", - йдеться в повідомленні.Зокрема, Кравченко скористався таксі марки Mercedes-Benz V-класу. Авто належить ТОВ "Андреоллі". На авто здійснюють преміальні міжнародні пасажирські перевезення під замовлення.За кермом був водій зареєстрований як ФОП у сфері перевезень, 29.12.1990 року народження.Ткач зазначив, що, відповідно, Кравченко поїздку оплачував не за рахунок добових, які надаються у відрядженні.Наразі невідомо, куди поїхав ексгенпрокурор після перетину кордону. "Наші джерела в правоохоронних і політичних колах продовжують говорити про те, що він обирав начебто між Австрією, Віднем і Дубаєм, Об'єднаними арабськими еміратами", - сказав журналіст.14 вересня "Українська правда" з посиланням на правоохоронні органи повідомляла, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі.Водночас в Офісі генпрокурора "Українській правді" повідомили, що "у проміжок часу з 13.09.2026 по 14.09.2026 службові транспортні засоби Офісу генерального прокурора для виїзду у службове відрядження генерального прокурора Руслана Кравченка не були задіяні"."Про спосіб і транспорт на якому Кравченко виїхав інформацією не володію", - зазначили в ОГП.Також відомо, що Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури. Її задовольнили – 21 вересня Кравченка звільнили з прокуратури.7 вересня Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.Водночас 14 вересня він заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі.Генпрокурор також оприлюднив повідомлення, що поїхав у відрядження.Згідно з наказом за підписом Кравченка, він поїхав до Парижа на 5 днів нібито "для участі в слуханнях ПАРЄ стосовно українських дітей". Водночас згідно з порядком денним цих слухань під егідою ПАРЄ, у списку учасників дискусії Кравченко не значився.Президентзвернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Кравченка.14 вересня Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, а Верховна Рада пізніше дала згоду на його звільнення з посади.Станом на 21 вересня Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилось 18 вересня, на роботу не повернувся.

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