Бабуся виміняла на базарі у роки війни: лучанка передала у музей антикварну сімейну реліквію





Її передала уродженка Луцька, громадянка Німеччини Ольга Капустинська. Головна зберігачка фондів Оксана Моренчук у коментарі



«У фондах нашого музею є речі східного походження. Але оскільки ми все-таки Волинський краєзнавчий музей, то орієнтуємося на предмети, які пов'язані з історією нашого регіону. Та нам приємно отримувати такі знахідки», — розповіла Оксана Моренчук.



Ользі Капустинській поличка дісталася від бабусі Марії Шпільман. Остання виміняла її на базарі в Кременці (Тернопільська область) в іншої жительки міста в роки Другої світової війни. З того часу поличка зберігалася в родині як сімейна реліквія. Це антикварний виріб, орієнтовний вік якого оцінюється у 90–140 років.



Виріб виконаний з пап'є-маше, покритий чорним лаком, розписаний кольоровими фарбами та золоченням макі-е. На ній у східному стилі вручну розписано п'ять сюжетів: традиційні сцени з красунями-гейшами, знаменитими воїнами-самураями, мандрівниками та селянами в традиційному одязі.



Такі розкладні лаковані полички масово виготовлялися спеціально на експорт до країн Європи та Америки, котрі переживали «бум» орієнталізму, з 1868 року до 30–40-х років ХХ століття.



Наявність золотого ієрогліфічного підпису майстра на лицьовій стороні виробу підкреслювала статусність речі, була для європейців своєрідним підтвердженням «справжнього японського походження» і надавала їй вишуканості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Науковці Волинського краєзнавчого музею дослідили розписану поличку в азійському стилі, виготовлену наприкінці ХІХ — на початку XX століття, яка стала експонатом музею.Її передала уродженка Луцька, громадянка Німеччини. Головна зберігачка фондіву коментарі Суспільному розповіла, що відтоді працівники досліджували походження, вік виробу та його стилістичні особливості.«У фондах нашого музею є речі східного походження. Але оскільки ми все-таки Волинський краєзнавчий музей, то орієнтуємося на предмети, які пов'язані з історією нашого регіону. Та нам приємно отримувати такі знахідки», — розповіла Оксана Моренчук.Ользі Капустинській поличка дісталася від бабусі. Остання виміняла її на базарі в Кременці (Тернопільська область) в іншої жительки міста в роки Другої світової війни. З того часу поличка зберігалася в родині як сімейна реліквія. Це антикварний виріб, орієнтовний вік якого оцінюється у 90–140 років.Виріб виконаний з пап'є-маше, покритий чорним лаком, розписаний кольоровими фарбами та золоченням макі-е. На ній у східному стилі вручну розписано п'ять сюжетів: традиційні сцени з красунями-гейшами, знаменитими воїнами-самураями, мандрівниками та селянами в традиційному одязі.Такі розкладні лаковані полички масово виготовлялися спеціально на експорт до країн Європи та Америки, котрі переживали «бум» орієнталізму, з 1868 року до 30–40-х років ХХ століття.Наявність золотого ієрогліфічного підпису майстра на лицьовій стороні виробу підкреслювала статусність речі, була для європейців своєрідним підтвердженням «справжнього японського походження» і надавала їй вишуканості.

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