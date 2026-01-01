Бабуся виміняла на базарі у роки війни: лучанка передала у музей антикварну сімейну реліквію
Сьогодні, 18:23
Науковці Волинського краєзнавчого музею дослідили розписану поличку в азійському стилі, виготовлену наприкінці ХІХ — на початку XX століття, яка стала експонатом музею.
Її передала уродженка Луцька, громадянка Німеччини Ольга Капустинська. Головна зберігачка фондів Оксана Моренчук у коментарі Суспільному розповіла, що відтоді працівники досліджували походження, вік виробу та його стилістичні особливості.
«У фондах нашого музею є речі східного походження. Але оскільки ми все-таки Волинський краєзнавчий музей, то орієнтуємося на предмети, які пов'язані з історією нашого регіону. Та нам приємно отримувати такі знахідки», — розповіла Оксана Моренчук.
Ользі Капустинській поличка дісталася від бабусі Марії Шпільман. Остання виміняла її на базарі в Кременці (Тернопільська область) в іншої жительки міста в роки Другої світової війни. З того часу поличка зберігалася в родині як сімейна реліквія. Це антикварний виріб, орієнтовний вік якого оцінюється у 90–140 років.
Виріб виконаний з пап'є-маше, покритий чорним лаком, розписаний кольоровими фарбами та золоченням макі-е. На ній у східному стилі вручну розписано п'ять сюжетів: традиційні сцени з красунями-гейшами, знаменитими воїнами-самураями, мандрівниками та селянами в традиційному одязі.
Такі розкладні лаковані полички масово виготовлялися спеціально на експорт до країн Європи та Америки, котрі переживали «бум» орієнталізму, з 1868 року до 30–40-х років ХХ століття.
Наявність золотого ієрогліфічного підпису майстра на лицьовій стороні виробу підкреслювала статусність речі, була для європейців своєрідним підтвердженням «справжнього японського походження» і надавала їй вишуканості.
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Її передала уродженка Луцька, громадянка Німеччини Ольга Капустинська. Головна зберігачка фондів Оксана Моренчук у коментарі Суспільному розповіла, що відтоді працівники досліджували походження, вік виробу та його стилістичні особливості.
«У фондах нашого музею є речі східного походження. Але оскільки ми все-таки Волинський краєзнавчий музей, то орієнтуємося на предмети, які пов'язані з історією нашого регіону. Та нам приємно отримувати такі знахідки», — розповіла Оксана Моренчук.
Ользі Капустинській поличка дісталася від бабусі Марії Шпільман. Остання виміняла її на базарі в Кременці (Тернопільська область) в іншої жительки міста в роки Другої світової війни. З того часу поличка зберігалася в родині як сімейна реліквія. Це антикварний виріб, орієнтовний вік якого оцінюється у 90–140 років.
Виріб виконаний з пап'є-маше, покритий чорним лаком, розписаний кольоровими фарбами та золоченням макі-е. На ній у східному стилі вручну розписано п'ять сюжетів: традиційні сцени з красунями-гейшами, знаменитими воїнами-самураями, мандрівниками та селянами в традиційному одязі.
Такі розкладні лаковані полички масово виготовлялися спеціально на експорт до країн Європи та Америки, котрі переживали «бум» орієнталізму, з 1868 року до 30–40-х років ХХ століття.
Наявність золотого ієрогліфічного підпису майстра на лицьовій стороні виробу підкреслювала статусність речі, була для європейців своєрідним підтвердженням «справжнього японського походження» і надавала їй вишуканості.
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