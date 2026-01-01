Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олексієм Кривовим

Олексієм Кривовим.



Про це



"О 10:10 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 у нижньому храмі відбудеться відспівування воїна.



Поховають Олексія Кривова у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.



Довідково: Кривов Олексій Сергійович народився 18 жовтня 1989 року. Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи.



Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 23 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війні захисникомПро це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради."О 10:10 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 у нижньому храмі відбудеться відспівування воїна.Поховають Олексія Кривова у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.Кривов Олексій Сергійович народився 18 жовтня 1989 року. Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи.Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області.

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