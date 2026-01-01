Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олексієм Кривовим
Сьогодні, 19:14
У середу, 23 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війні захисником Олексієм Кривовим.
Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.
"О 10:10 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 у нижньому храмі відбудеться відспівування воїна.
Поховають Олексія Кривова у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Довідково: Кривов Олексій Сергійович народився 18 жовтня 1989 року. Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи.
Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області.
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Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.
"О 10:10 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де о 10:30 у нижньому храмі відбудеться відспівування воїна.
Поховають Олексія Кривова у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Довідково: Кривов Олексій Сергійович народився 18 жовтня 1989 року. Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи.
Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області.
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