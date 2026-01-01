Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 23 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 23 вересня

Луцьк



Хмарно. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.



Область



Хмарно. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 23 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарно. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.Хмарно. Вночі та вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.

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