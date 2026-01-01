На війні загинув старший лейтенант з Волині Олександр Трофимюк

Смуток і біль знову огортають Волинь. Про втрату воїна-краянина оголосили в Горохівській громаді.Про це йдеться на сторінці Горохівської міської ради у фейсбуці."Сповіщаємо, що під час виконання бойового завдання щодо захисту Батьківщини загинув горохівчанин, офіцер управління мотопіхотного батальйону, старший лейтенант — ТРОФИМЮК Олександр Вікторович, 1971 року народження. Олександр до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові, віддавши найдорожче — власне життя за свободу і незалежність України. Та, на жаль, загинув від рук ворога в серпні 2024 року виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі, Донецької області", - йдеться у дописі.Прощання із загиблим воїному відбудеться у четвер, 24 вересня.11:00 год. — зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.Після цього траурна процесія пройде через центральну частину міста до Свято-Вознесенського храму м.Горохів, де відбудеться чин похорону.Після заупокійної служби траурний кортеж через вул.Луцька попрямує до рідного дому (вул.Винниченка,11)Розпорядженням першого заступника міського голови 23-24 вересня у громаді оголошено днями жалоби за Загиблим