На війні загинув старший лейтенант з Волині Олександр Трофимюк
Сьогодні, 20:41
Смуток і біль знову огортають Волинь. Про втрату воїна-краянина оголосили в Горохівській громаді.
Про це йдеться на сторінці Горохівської міської ради у фейсбуці.
"Сповіщаємо, що під час виконання бойового завдання щодо захисту Батьківщини загинув горохівчанин, офіцер управління мотопіхотного батальйону, старший лейтенант — ТРОФИМЮК Олександр Вікторович, 1971 року народження. Олександр до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові, віддавши найдорожче — власне життя за свободу і незалежність України. Та, на жаль, загинув від рук ворога в серпні 2024 року виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі, Донецької області", - йдеться у дописі.
Прощання із загиблим воїному відбудеться у четвер, 24 вересня.
11:00 год. — зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.
Після цього траурна процесія пройде через центральну частину міста до Свято-Вознесенського храму м.Горохів, де відбудеться чин похорону.
Після заупокійної служби траурний кортеж через вул.Луцька попрямує до рідного дому (вул.Винниченка,11)
Розпорядженням першого заступника міського голови 23-24 вересня у громаді оголошено днями жалоби за Загиблим
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Про це йдеться на сторінці Горохівської міської ради у фейсбуці.
"Сповіщаємо, що під час виконання бойового завдання щодо захисту Батьківщини загинув горохівчанин, офіцер управління мотопіхотного батальйону, старший лейтенант — ТРОФИМЮК Олександр Вікторович, 1971 року народження. Олександр до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові, віддавши найдорожче — власне життя за свободу і незалежність України. Та, на жаль, загинув від рук ворога в серпні 2024 року виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі, Донецької області", - йдеться у дописі.
Прощання із загиблим воїному відбудеться у четвер, 24 вересня.
11:00 год. — зустріч біля Символічного Хреста-пам'ятника "Борцям за волю та незалежність України" у місті Горохів.
Після цього траурна процесія пройде через центральну частину міста до Свято-Вознесенського храму м.Горохів, де відбудеться чин похорону.
Після заупокійної служби траурний кортеж через вул.Луцька попрямує до рідного дому (вул.Винниченка,11)
Розпорядженням першого заступника міського голови 23-24 вересня у громаді оголошено днями жалоби за Загиблим
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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