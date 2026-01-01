Запас на 180 років: поляк хотів ввезти в Україну через «Устилуг» понад 4 тисяч пачок мила

Волинські митники на посту Устилуг виявили у мікроавтобусі комерційну партію твердого крем-мила торгової марки “Dove” в асортименті.Про це повідомляють на сторінці Волинської митниці.4320 одиниць товару приховав під час в’їзду на територію України водій транспортного засобу – громадянин Польщі.Відповідно до інструкції виробника, такої кількості мила для однієї людини вистачило б на 180 років щоденної гігієни. Орієнтовна вартість краму – 240 тис. грн. Його тимчасово вилучили на склад митниці.Складено відповідний адмінпротокол за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті за дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю, передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів або без такої (за рішенням суду)