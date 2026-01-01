Запас на 180 років: поляк хотів ввезти в Україну через «Устилуг» понад 4 тисяч пачок мила
Сьогодні, 21:23
Волинські митники на посту Устилуг виявили у мікроавтобусі комерційну партію твердого крем-мила торгової марки “Dove” в асортименті.
Про це повідомляють на сторінці Волинської митниці.
4320 одиниць товару приховав під час в’їзду на територію України водій транспортного засобу – громадянин Польщі.
Відповідно до інструкції виробника, такої кількості мила для однієї людини вистачило б на 180 років щоденної гігієни. Орієнтовна вартість краму – 240 тис. грн. Його тимчасово вилучили на склад митниці.
Складено відповідний адмінпротокол за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті за дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю, передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів або без такої (за рішенням суду)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Волинської митниці.
4320 одиниць товару приховав під час в’їзду на територію України водій транспортного засобу – громадянин Польщі.
Відповідно до інструкції виробника, такої кількості мила для однієї людини вистачило б на 180 років щоденної гігієни. Орієнтовна вартість краму – 240 тис. грн. Його тимчасово вилучили на склад митниці.
Складено відповідний адмінпротокол за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті за дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю, передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів або без такої (за рішенням суду)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Запас на 180 років: поляк хотів ввезти в Україну через «Устилуг» понад 4 тисяч пачок мила
Сьогодні, 21:23
На війні загинув старший лейтенант з Волині Олександр Трофимюк
Сьогодні, 20:41
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олексієм Кривовим
Сьогодні, 19:14