Зупинився і сів на пасажирське місце: на Волині спіймали нетверезого водія. ВІДЕО

У Луцьку патрульні отримали орієнтування про автомобіль Ford, водій якого небезпечно маневрував на проїзній частині.Інспектори виявили та зупинили автомобіль на вулиці Львівській. Після зупинки 42-річний водій вирішив перелізти на пасажирське сидіння, проте не встиг цього зробити, - повідомляють у патрульній поліції Волині.Під час спілкування патрульні помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння.Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці зупинки, однак погодився пройти огляд у медичному закладі. Проте і там відмовився від огляду.Крім того, патрульні з’ясували, що чоловік не має права керування транспортними засобами, а також не мав при собі документів на автомобіль.На керманича патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли об’єднану постанову за іншими виявленими порушеннями.