Створили художню карту Луцька з визначними пам'ятками. ФОТО

Ольга Сокол створила художню мапу Луцька з визначними пам'ятками міста. Обласний центр Волині вона зобразила за допомогою м'яких форм та теплих кольорів.



Як розповіла в коментарі



Ольга часто працює з тематикою Луцька, створюючи листівки, стікери, кераміку та сувеніри з його атрибутикою. Однак мапу, зазначила вона, створила вперше.



«Давно хотіла намалювати мапу, але не знала, як до цього підійти, бо хотілося показати весь затишок міста, його чарівну атмосферу. Звісно, на ній не всі чудові місця Луцька», — сказала Ольга Сокол.



Над картою трудилася місяць: обирала формат, підбирала, що саме зобразити на мапі й зупинилася на тому, щоб показати затишні, гарні та відомі місця.



«А також те, чим живе місто: книгарні, гарні кавʼярні, спорт, головні обʼєкти міста, каяки, лицарські змагання. І хотілося зробити її в осінньому стилі, бо восени Луцьк я обожнюю», — додала вона.



Для початку малювала ескізи, дивилася на Google Maps і реальну мапу міста.



«Були замальовки, які не підійшли, і довелося переробляти. Думала навіть відкласти цю ідею, але потім… Взяла себе в руки і домалювала. Результат вийшов цікавий та я отримала багато хороших відгуків», — розповіла ілюстраторка.



Як розповіла ілюстраторка, вона любить розглядати ілюстрації до казок, і їй подобається казковий настрій у малюнках. Додає, що певно таке захоплення й позначилося на стилі мапи, хоча сама авторка й не брала за основу певну книгу, створюючи зображення.



«Маю вже сформовану любов до конкретних стилів. Тому й обрала більш м'які форми, теплі кольори та багато маленьких деталей. Хотілося, щоб мапа була не просто схемою, а чимось на кшталт маленької розповіді про місто», — додала вона.



Коли працювала над картою, хотіла створити річ, яка буде приємним подарунком не лише гостям міста, а й самим лучанам, зазначила вона.



«Луцьк надихає мене. Подобається його атмосфера, затишок, архітектура, як він змінюється залежно від пори року. Хотілося зібрати це в одній ілюстрації та показати Луцьк таким, яким я його відчуваю і люблю», — сказала Ольга Сокол.



Мисткиня розповіла, що надалі планує виготовляти мапи для гостей її міста і міркує над тим, як поширювати свої вироби для покупців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ілюстраторкастворила художню мапу Луцька з визначними пам'ятками міста. Обласний центр Волині вона зобразила за допомогою м'яких форм та теплих кольорів.Як розповіла в коментарі Суспільному авторка проєкту, ідеєю було показати затишок міста.Ольга часто працює з тематикою Луцька, створюючи листівки, стікери, кераміку та сувеніри з його атрибутикою. Однак мапу, зазначила вона, створила вперше.«Давно хотіла намалювати мапу, але не знала, як до цього підійти, бо хотілося показати весь затишок міста, його чарівну атмосферу. Звісно, на ній не всі чудові місця Луцька», — сказала Ольга Сокол.Над картою трудилася місяць: обирала формат, підбирала, що саме зобразити на мапі й зупинилася на тому, щоб показати затишні, гарні та відомі місця.«А також те, чим живе місто: книгарні, гарні кавʼярні, спорт, головні обʼєкти міста, каяки, лицарські змагання. І хотілося зробити її в осінньому стилі, бо восени Луцьк я обожнюю», — додала вона.Для початку малювала ескізи, дивилася на Google Maps і реальну мапу міста.«Були замальовки, які не підійшли, і довелося переробляти. Думала навіть відкласти цю ідею, але потім… Взяла себе в руки і домалювала. Результат вийшов цікавий та я отримала багато хороших відгуків», — розповіла ілюстраторка.Як розповіла ілюстраторка, вона любить розглядати ілюстрації до казок, і їй подобається казковий настрій у малюнках. Додає, що певно таке захоплення й позначилося на стилі мапи, хоча сама авторка й не брала за основу певну книгу, створюючи зображення.«Маю вже сформовану любов до конкретних стилів. Тому й обрала більш м'які форми, теплі кольори та багато маленьких деталей. Хотілося, щоб мапа була не просто схемою, а чимось на кшталт маленької розповіді про місто», — додала вона.Коли працювала над картою, хотіла створити річ, яка буде приємним подарунком не лише гостям міста, а й самим лучанам, зазначила вона.«Луцьк надихає мене. Подобається його атмосфера, затишок, архітектура, як він змінюється залежно від пори року. Хотілося зібрати це в одній ілюстрації та показати Луцьк таким, яким я його відчуваю і люблю», — сказала Ольга Сокол.Мисткиня розповіла, що надалі планує виготовляти мапи для гостей її міста і міркує над тим, як поширювати свої вироби для покупців.

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