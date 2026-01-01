І США, і Україна хочуть закінчити війну до зими: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський оцінив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом як позитивну та продуктивну.



Про це глава Української держави заявив сьогодні, 22 вересня, інформує



Президенти України та США сьогодні зустрілися на полях Генеральної асамблеї ООН. Після зустрічі з Трампом Зеленський зазначив, що і Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими.



“Ми обговорили можливі деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Я вдячний за те, що паралельно з цим наші команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні. Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістикою проти наших людей цієї зими й надалі. Також обговорили інші двосторонні та багатосторонні питання, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України”, — написав президент України в Telegram.



Він подякував президенту Трампу, його команді та всьому американському народу за підтримку.



Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у Нью-Йорку стартував тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН. У його роботі бере участь президент України Володимир Зеленський. У нього заплановано близько 20 зустрічей.



Глава Української держави вже зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також Зеленський обговорив із двопартійною делегацією сенаторів США посилення санкцій проти Росії, потреби України у перехоплювачах балістичних ракет та пропозиції щодо деескалації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниоцінив зустріч з американським лідеромяк позитивну та продуктивну.Про це глава Української держави заявив сьогодні, 22 вересня, інформує FREEДОМ Президенти України та США сьогодні зустрілися на полях Генеральної асамблеї ООН. Після зустрічі з Трампом Зеленський зазначив, що і Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими.“Ми обговорили можливі деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Я вдячний за те, що паралельно з цим наші команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні. Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістикою проти наших людей цієї зими й надалі. Також обговорили інші двосторонні та багатосторонні питання, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України”, — написав президент України в Telegram.Він подякував президенту Трампу, його команді та всьому американському народу за підтримку.Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у Нью-Йорку стартував тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН. У його роботі бере участь президент України Володимир Зеленський. У нього заплановано близько 20 зустрічей.Глава Української держави вже зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також Зеленський обговорив із двопартійною делегацією сенаторів США посилення санкцій проти Росії, потреби України у перехоплювачах балістичних ракет та пропозиції щодо деескалації.

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