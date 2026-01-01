Учителям дозволили скорочувати уроки до 35 хвилин

Учителям дозволили скорочувати уроки до 35 хвилин
Міністр освіти Андрій Бутенко заявив, що вчителям можна скорочувати уроки, якщо вони бачать, що учні втомилися. Головне - якісне засвоєння навчальної програми.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Нам головне - досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати.

Можна скоротити декілька хвилин, зробити урок не 45, а 40 хвилин чи 35 хвилин - від відчуття, наскільки втомилися діти", - зазначив він.

Також, за словами міністра, вчителі також можуть змінювати порядок уроків у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал.

Бутенко пояснив, що йдеться не про встановлення тривалості уроку в 35 хвилин, а про можливість адаптувати навчання до конкретної ситуації.

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Теги: вчителі, уроки
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