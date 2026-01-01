Учителям дозволили скорочувати уроки до 35 хвилин

Андрій Бутенко заявив, що вчителям можна скорочувати уроки, якщо вони бачать, що учні втомилися. Головне - якісне засвоєння навчальної програми.



Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає



"Нам головне - досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати.



Можна скоротити декілька хвилин, зробити урок не 45, а 40 хвилин чи 35 хвилин - від відчуття, наскільки втомилися діти", - зазначив він.



Також, за словами міністра, вчителі також можуть змінювати порядок уроків у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал.



Бутенко пояснив, що йдеться не про встановлення тривалості уроку в 35 хвилин, а про можливість адаптувати навчання до конкретної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр освітизаявив, що вчителям можна скорочувати уроки, якщо вони бачать, що учні втомилися. Головне - якісне засвоєння навчальної програми.Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ "Нам головне - досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати.Можна скоротити декілька хвилин, зробити урок не 45, а 40 хвилин чи 35 хвилин - від відчуття, наскільки втомилися діти", - зазначив він.Також, за словами міністра, вчителі також можуть змінювати порядок уроків у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал.Бутенко пояснив, що йдеться не про встановлення тривалості уроку в 35 хвилин, а про можливість адаптувати навчання до конкретної ситуації.

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