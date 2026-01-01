В Карпатах у вересні випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє



Що відбувалось на високогір'ї Карпат зранку



У прес-службі гірських рятувальників Прикарпаття повідомили, що станом на 8 годину ранку вівторка, 22 вересня 2026 року, погода на горі Піп Іван спостерігалась хмарна.



Вітер був західним, зі швидкістю 4 метри за секунду.



При цьому температура повітря опустилась до -1°C.



Якщо уважно роздивитись опубліковане рятувальниками фото, можна побачити, що на високогір'ї Карпат навіть затримався місцями невеликий шар снігу (як на будівлях, так і на землі).



У коментарі для РБК-Україна директор Астрономічної дослідної станції Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" ("Білий Слон") Володимир Троянський уточнив, що "на Олл Скай камері - спостерігається не більше 1 см снігу, який тане".



Варто зазначити, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський (інша її назва - Чорна Гора).



Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі двох областей:



Івано-Франківської;



Закарпатської.



У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області також повідомили, що "Чорногора прокинулася вже з присмаком зими".



"Сніг тонко вкрив вершини, припорошив гойдалку біля високогірного поста, ліг біля каплички й на кам'янистих схилах", - розповіли українцям.



Яка ситуація склалась нижче в горах



Про ситуацію на метеорологічній станції "Пожежевська" (з висотою метеомайданчика 1450 м), розповіла начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Тетяна Атаманюк.



"На нашій метеостанції - зафіксований тільки дощ... Він почався о 6 годині ранку 21 вересня і практично тривав аж до 22 числа. То посилювався, то зменшувалась його інтенсивність... Переходила у слабкий дощ. Закінчився він о 17:30 на "Пожежевській", - поділилась експерт.



Вона зауважила, що там навіть зафіксували небезпечне явище (за кількістю опадів) - випало 21,2 міліметра дощу.



"22 вересня у нас знову почався дощ о 6-й ранку і продовжувався до 7:40 за київським часом. Випало всього 6,2 мм", - додала синоптик.



Водночас вище в горах, за її словами, ситуація може відрізнятись.



"Тепер уявімо - 500 м вище (на горі Піп Іван, - Ред.). Опади - практично ті самі, бо станції знаходяться... практично десь в районі 1,5 кілометра одна від одної. Але є таке в метеорології поняття, що на кожні 100 м понижується температура на 1°С", - повідомила Атаманюк.



Отже, якщо на метеостанції "Пожежевська" зафіксовано близько 1,3°С чи 1,9°С... то вже на Піп Івані - "буде мінусова температура".



"Оскільки все ж таки Піп-Іван знаходиться на висоті більше 2 тисяч метрів. Його висота 2028 м", - констатувала представниця Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.



Вона пояснила, що саме тому опади у вигляді дощу (зафіксовані на менших висотах) на високогір'ї - можуть перетворюватись на "снігову крупу" чи "замерзлий дощ".



"Бо сніжинки, як правило, формуються при трішки нижчих температурах. Або ж це може бути такий, дощ із мокрим снігом", - додала спеціаліст.



Звідки у Карпати прийшло таке похолодання



Атаманюк розповіла, що впродовж 21 вересня Івано-Франківська область перебувала, фактично, під впливом холодного циклону.



"Відповідно, ці опади - помірні, а місцями й значні - зафіксували практично всі наші гідрологічні пости. А їх - 33 на території області", - поділилась вона.



Синоптик нагадала, що значні дощі - це вже небезпечне явище (I рівня).



"Циклон був фактично над Баренцевим морем, тобто досить холодний циклон. І у нас 21 вересня відбувалося посилення вітру до 14 м/с, північно-західного напрямку", - додала експерт.



Пізніше, в ніч з 21 на 22 вересня, "на погоду в області все ще впливав атмосферний холодний фронт, але вже пов'язаний з циклоном над Білорусією".



"Відбулось вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу, що призвело до зниження температурного режиму", - пояснила Атаманюк.



Вона зауважила, що у Карпатах синоптики прогнозували до 1-2 градусів тепла, тож "так воно і відбулося".



До якої погоди готуватись в області пізніше



Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, на погоду Прикарпаття найближчими днями буде впливати тилова частина циклону над країнами Балтики.



Синоптична ситуація в регіоні впродовж 22-24 вересня буде:



прохолодною;



дощовою.



Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.



Місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.



Температура повітря в середньому:



вночі +3...+8°С;

вдень +11...+16°С.



Тим часом на високогір'ї Карпат стовпчики термометрів впродовж доби можуть показувати, за даними синоптиків, близько +1...+6°С.



"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - додали спеціалісти у прогнозі на поточну добу.



Що радять гостям Карпат у ДСНС



У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області констатували, що на вершині - "вже зимові температури".



"Тому рятувальники застерігають туристів про те, що варто врахувати погодні умови під час планування сходження", - йдеться в іншій публікації ДСНС у Facebook.



Так, "зимова краса" для мандрівників означає і зміну умов на маршрутах.



"Слизьке каміння, холод, волога, туман та раптове погіршення погоди можуть зробити навіть знайомий маршрут значно складнішим", - нагадали у ДСНС.



З огляду на синоптичну ситуацію на високогір'ї Карпат, людям радять обов'язково подбати про:



теплий одяг;



водонепроникне взуття;



належне спорядження.



Крім того, перед виходом у гори неодмінно потрібно перевіряти прогноз погоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 22 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала нижче нуля. Місцями затримався сніг, тож туристам радять бути особливо обережними.Про це повідомляє РБК-Україна У прес-службі гірських рятувальників Прикарпаття повідомили, що станом на 8 годину ранку вівторка, 22 вересня 2026 року, погода на горі Піп Іван спостерігалась хмарна.Вітер був західним, зі швидкістю 4 метри за секунду.При цьому температура повітря опустилась до -1°C.Якщо уважно роздивитись опубліковане рятувальниками фото, можна побачити, що на високогір'ї Карпат навіть затримався місцями невеликий шар снігу (як на будівлях, так і на землі).У коментарі для РБК-Україна директор Астрономічної дослідної станції Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" ("Білий Слон")уточнив, що "на Олл Скай камері - спостерігається не більше 1 см снігу, який тане".Варто зазначити, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський (інша її назва - Чорна Гора).Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі двох областей:Івано-Франківської;Закарпатської.У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області також повідомили, що "Чорногора прокинулася вже з присмаком зими"."Сніг тонко вкрив вершини, припорошив гойдалку біля високогірного поста, ліг біля каплички й на кам'янистих схилах", - розповіли українцям.Про ситуацію на метеорологічній станції "Пожежевська" (з висотою метеомайданчика 1450 м), розповіла начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології"На нашій метеостанції - зафіксований тільки дощ... Він почався о 6 годині ранку 21 вересня і практично тривав аж до 22 числа. То посилювався, то зменшувалась його інтенсивність... Переходила у слабкий дощ. Закінчився він о 17:30 на "Пожежевській", - поділилась експерт.Вона зауважила, що там навіть зафіксували небезпечне явище (за кількістю опадів) - випало 21,2 міліметра дощу."22 вересня у нас знову почався дощ о 6-й ранку і продовжувався до 7:40 за київським часом. Випало всього 6,2 мм", - додала синоптик.Водночас вище в горах, за її словами, ситуація може відрізнятись."Тепер уявімо - 500 м вище (на горі Піп Іван, - Ред.). Опади - практично ті самі, бо станції знаходяться... практично десь в районі 1,5 кілометра одна від одної. Але є таке в метеорології поняття, що на кожні 100 м понижується температура на 1°С", - повідомила Атаманюк.Отже, якщо на метеостанції "Пожежевська" зафіксовано близько 1,3°С чи 1,9°С... то вже на Піп Івані - "буде мінусова температура"."Оскільки все ж таки Піп-Іван знаходиться на висоті більше 2 тисяч метрів. Його висота 2028 м", - констатувала представниця Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.Вона пояснила, що саме тому опади у вигляді дощу (зафіксовані на менших висотах) на високогір'ї - можуть перетворюватись на "снігову крупу" чи "замерзлий дощ"."Бо сніжинки, як правило, формуються при трішки нижчих температурах. Або ж це може бути такий, дощ із мокрим снігом", - додала спеціаліст.Атаманюк розповіла, що впродовж 21 вересня Івано-Франківська область перебувала, фактично, під впливом холодного циклону."Відповідно, ці опади - помірні, а місцями й значні - зафіксували практично всі наші гідрологічні пости. А їх - 33 на території області", - поділилась вона.Синоптик нагадала, що значні дощі - це вже небезпечне явище (I рівня)."Циклон був фактично над Баренцевим морем, тобто досить холодний циклон. І у нас 21 вересня відбувалося посилення вітру до 14 м/с, північно-західного напрямку", - додала експерт.Пізніше, в ніч з 21 на 22 вересня, "на погоду в області все ще впливав атмосферний холодний фронт, але вже пов'язаний з циклоном над Білорусією"."Відбулось вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу, що призвело до зниження температурного режиму", - пояснила Атаманюк.Вона зауважила, що у Карпатах синоптики прогнозували до 1-2 градусів тепла, тож "так воно і відбулося".Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, на погоду Прикарпаття найближчими днями буде впливати тилова частина циклону над країнами Балтики.Синоптична ситуація в регіоні впродовж 22-24 вересня буде:прохолодною;дощовою.Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.Місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.Температура повітря в середньому:вночі +3...+8°С;вдень +11...+16°С.Тим часом на високогір'ї Карпат стовпчики термометрів впродовж доби можуть показувати, за даними синоптиків, близько +1...+6°С."Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - додали спеціалісти у прогнозі на поточну добу.У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області констатували, що на вершині - "вже зимові температури"."Тому рятувальники застерігають туристів про те, що варто врахувати погодні умови під час планування сходження", - йдеться в іншій публікації ДСНС у Facebook.Так, "зимова краса" для мандрівників означає і зміну умов на маршрутах."Слизьке каміння, холод, волога, туман та раптове погіршення погоди можуть зробити навіть знайомий маршрут значно складнішим", - нагадали у ДСНС.З огляду на синоптичну ситуацію на високогір'ї Карпат, людям радять обов'язково подбати про:теплий одяг;водонепроникне взуття;належне спорядження.Крім того, перед виходом у гори неодмінно потрібно перевіряти прогноз погоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію