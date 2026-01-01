Щонайменше пʼять російських ракет вдарили по об’єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині

Щонайменше пʼять російських ракет вдарили по об’єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині
Вночі росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині.

Про це розповіли в Нафтогазі.

"Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.

Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта", - йдеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, що вночі росіяни завдали масованого удару по території Полтавської області. Атакували підприємство, обʼєкт критичної інфраструктури, агропідприємство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хочу на море! Топ-5 туристичних напрямків осені 2026
Сьогодні, 13:16
Щонайменше пʼять російських ракет вдарили по об’єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині
Сьогодні, 13:05
Луцьким старшокласникам розповіли про національний спротив та рух опору. ФОТО
Сьогодні, 13:02
На Волині судитимуть 22-річного хмельничанина за розбещення неповнолітньої та дитячу порнографію
Сьогодні, 12:45
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів
Сьогодні, 12:11
Медіа
відео
1/8