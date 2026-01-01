Щонайменше пʼять російських ракет вдарили по об’єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині
Сьогодні, 13:05
Вночі росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині.
Про це розповіли в Нафтогазі.
"Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.
Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта", - йдеться в повідомленні.
В ОВА повідомили, що вночі росіяни завдали масованого удару по території Полтавської області. Атакували підприємство, обʼєкт критичної інфраструктури, агропідприємство.
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Про це розповіли в Нафтогазі.
"Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу.
Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта", - йдеться в повідомленні.
В ОВА повідомили, що вночі росіяни завдали масованого удару по території Полтавської області. Атакували підприємство, обʼєкт критичної інфраструктури, агропідприємство.
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