На Волині судитимуть 22-річного хмельничанина за розбещення неповнолітньої та дитячу порнографію

На Волині жителя Хмельниччини судитимуть за розбещення неповнолітньої та розповсюдження дитячої порнографії.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Ювенальні прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 22-річного жителя міста Хмельницький за фактами розбещення малолітньої, зберіганні з метою розповсюдження, а також розповсюдженні зображень порнографічного характеру серед малолітніх, зберігання з метою розповсюдження, а також розповсюдженні дитячої порнографії з використанням інформаційно-комунікаційних систем (ч. 2 ст. 156, ч.ч. 2, 3 ст. 301, ч.ч. 2,3,4 ст. 301-1 КК України).Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині.Через мобільний застосунок «Telegram» він надсилав дитині порнографічні зображення та текстові повідомлення з висловлюваннями на сексуальні теми.Окрім того, чоловік зберігав на телефоні та надсилав іншим особам відеоматеріали із дитячим порно.Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом.Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.