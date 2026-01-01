Пісні вдячності Героям: у Луцьку відбудеться концерт до Дня захисників і захисниць
Сьогодні, 11:14
У Луцьку 1 жовтня відбудеться урочистий концерт, присвячений Дню захисників і захисниць України. Лучан та гостей міста запрошують разом вшанувати українських воїнів.
Про це повідомляють організатори.
Захід відбудеться на основній сцені Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.
«Це шана кожному й кожній, хто зі зброєю в руках тримає наш спокій, виборює кожен світанок і втілює нескорений дух нашого народу», – зазначають організатори.
У програмі вечора – українські пісні у виконанні оркестру та артистів театру.
Організатори закликають лучан та гостей міста долучитися до заходу, аби разом подякувати українським захисникам і захисницям, вшанувати пам'ять полеглих Героїв та підтримати тих, хто нині продовжує боронити Україну.
Початок концерту – 1 жовтня о 18:00.
Місце проведення – Волинський облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка, Театральний майдан, 1.
Квитки можна придбати у касі театру або онлайн.
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Про це повідомляють організатори.
Захід відбудеться на основній сцені Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.
«Це шана кожному й кожній, хто зі зброєю в руках тримає наш спокій, виборює кожен світанок і втілює нескорений дух нашого народу», – зазначають організатори.
У програмі вечора – українські пісні у виконанні оркестру та артистів театру.
Організатори закликають лучан та гостей міста долучитися до заходу, аби разом подякувати українським захисникам і захисницям, вшанувати пам'ять полеглих Героїв та підтримати тих, хто нині продовжує боронити Україну.
Початок концерту – 1 жовтня о 18:00.
Місце проведення – Волинський облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка, Театральний майдан, 1.
Квитки можна придбати у касі театру або онлайн.
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