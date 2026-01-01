Пісні вдячності Героям: у Луцьку відбудеться концерт до Дня захисників і захисниць





Про це повідомляють організатори.



Захід відбудеться на основній сцені Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.



«Це шана кожному й кожній, хто зі зброєю в руках тримає наш спокій, виборює кожен світанок і втілює нескорений дух нашого народу», – зазначають організатори.



У програмі вечора – українські пісні у виконанні оркестру та артистів театру.



Організатори закликають лучан та гостей міста долучитися до заходу, аби разом подякувати українським захисникам і захисницям, вшанувати пам'ять полеглих Героїв та підтримати тих, хто нині продовжує боронити Україну.



Початок концерту – 1 жовтня о 18:00.



Місце проведення – Волинський облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка, Театральний майдан, 1.



Квитки можна придбати у касі театру або





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 1 жовтня відбудеться урочистий концерт, присвячений Дню захисників і захисниць України. Лучан та гостей міста запрошують разом вшанувати українських воїнів.Про це повідомляють організатори.Захід відбудеться на основній сцені Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.«Це шана кожному й кожній, хто зі зброєю в руках тримає наш спокій, виборює кожен світанок і втілює нескорений дух нашого народу», – зазначають організатори.У програмі вечора – українські пісні у виконанні оркестру та артистів театру.Організатори закликають лучан та гостей міста долучитися до заходу, аби разом подякувати українським захисникам і захисницям, вшанувати пам'ять полеглих Героїв та підтримати тих, хто нині продовжує боронити Україну.– 1 жовтня о 18:00.– Волинський облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка, Театральний майдан, 1.Квитки можна придбати у касі театру або онлайн

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