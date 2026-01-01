На Волині 41-річний водій на смерть збив велосипедистку
Сьогодні, 11:12
ДТП у Луцькому районі: загинула велосипедистка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 21 вересня, в післяобідню пору між селами Трилісці та Переспа. 41-річний водій автомобіля Audi здійснив наїзд на 66-річну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.
Водій перебував за кермом тверезий.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 21 вересня, в післяобідню пору між селами Трилісці та Переспа. 41-річний водій автомобіля Audi здійснив наїзд на 66-річну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.
Водій перебував за кермом тверезий.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 41-річний водій на смерть збив велосипедистку
Сьогодні, 11:12
Як працюватимуть лікарні під час повітряної тривоги: уряд затвердив нові правила роботи
Сьогодні, 10:34