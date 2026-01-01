На Волині 41-річний водій на смерть збив велосипедистку

На Волині 41-річний водій на смерть збив велосипедистку
ДТП у Луцькому районі: загинула велосипедистка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 21 вересня, в післяобідню пору між селами Трилісці та Переспа. 41-річний водій автомобіля Audi здійснив наїзд на 66-річну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Водій перебував за кермом  тверезий.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами,  якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
На Волині 41-річний водій на смерть збив велосипедистку


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Начальник поліції Волині Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади «Лють»
Сьогодні, 11:38
Пісні вдячності Героям: у Луцьку відбудеться концерт до Дня захисників і захисниць
Сьогодні, 11:14
На Волині 41-річний водій на смерть збив велосипедистку
Сьогодні, 11:12
На Волині обмежили в’їзд біля кордону з Білоруссю: кому потрібен дозвіл
Сьогодні, 10:44
Як працюватимуть лікарні під час повітряної тривоги: уряд затвердив нові правила роботи
Сьогодні, 10:34
Медіа
відео
1/8