На Волині 41-річний водій на смерть збив велосипедистку

ДТП у Луцькому районі: загинула велосипедистка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 21 вересня, в післяобідню пору між селами Трилісці та Переспа. 41-річний водій автомобіля Audi здійснив наїзд на 66-річну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.Водій перебував за кермом тверезий.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.