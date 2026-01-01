«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька
Сьогодні, 13:30
Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» за бестселером Ілларіона Павлюка знову вирушає в тур Україною. 6 жовтня на сцені Волинського драмтеатру луцьких глядачів запрошують зануритися в атмосферу моторошного селища Буськів Сад.
Про що вистава?
Кримінальний психолог Андрій Гайстер приїжджає туди розслідувати зникнення дівчинки. Замість підтримки він стикається з байдужістю місцевих жителів. Їх не хвилюють ні пошуки дитини, ні загроза з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні те, що якісь сили не дають нікому вибратися із селища.
Що довше Гайстер залишається в Буськовому Саду, то більше запитань виникає. Де закінчується реальність і починається пітьма? Чому мешканці селища поводяться так, ніби нічого страшного не відбувається? І що насправді приховує місце, з якого неможливо знайти дорогу назовні?
Хто створив виставу?
Сценічну версію одного з найпопулярніших українських романів останніх років підготували Дикий театр і Національний театр імені Марії Заньковецької. Інсценізацію написав Олексій Доричевський, а режисером постановки став заслужений артист України Максим Голенко. Над візуальною частиною працювали художник, народний артист України Олександр Білозуб, художниця з костюмів Анна Шкрогаль і художник зі світла Руслан Березовий. Пластику створив Олексій Бусько, музичне вирішення належить Марії Ясинській.
Вистава йде в супроводі живої музики. У ній звучать композиції та слова гуртів «Медовий полин», «Вій», Kyiv Ethno Trio, Perkalaba, «Воплі Відоплясова», Олега Скрипки, а також українські народні пісні.
Як потрапити на виставу в Луцьку?
У Луцьку виставу «Я бачу, вас цікавить пітьма» покажуть 6 жовтня на сцені Волинського драмтеатру.
Квитки вже доступні на сайті організатора — teatr.org.ua
Нещодавно ТЕАТР ОРГ запровадив ініціативу «Надійно від організатора»: якщо подію скасують або перенесуть, гроші за квиток повернуть.
Тим, хто не може прийти через особисті обставини, пропонують звернутися до організатора: кожну ситуацію розглядатимуть індивідуально.
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Про що вистава?
Кримінальний психолог Андрій Гайстер приїжджає туди розслідувати зникнення дівчинки. Замість підтримки він стикається з байдужістю місцевих жителів. Їх не хвилюють ні пошуки дитини, ні загроза з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні те, що якісь сили не дають нікому вибратися із селища.
Що довше Гайстер залишається в Буськовому Саду, то більше запитань виникає. Де закінчується реальність і починається пітьма? Чому мешканці селища поводяться так, ніби нічого страшного не відбувається? І що насправді приховує місце, з якого неможливо знайти дорогу назовні?
Хто створив виставу?
Сценічну версію одного з найпопулярніших українських романів останніх років підготували Дикий театр і Національний театр імені Марії Заньковецької. Інсценізацію написав Олексій Доричевський, а режисером постановки став заслужений артист України Максим Голенко. Над візуальною частиною працювали художник, народний артист України Олександр Білозуб, художниця з костюмів Анна Шкрогаль і художник зі світла Руслан Березовий. Пластику створив Олексій Бусько, музичне вирішення належить Марії Ясинській.
Вистава йде в супроводі живої музики. У ній звучать композиції та слова гуртів «Медовий полин», «Вій», Kyiv Ethno Trio, Perkalaba, «Воплі Відоплясова», Олега Скрипки, а також українські народні пісні.
Як потрапити на виставу в Луцьку?
У Луцьку виставу «Я бачу, вас цікавить пітьма» покажуть 6 жовтня на сцені Волинського драмтеатру.
Квитки вже доступні на сайті організатора — teatr.org.ua
Нещодавно ТЕАТР ОРГ запровадив ініціативу «Надійно від організатора»: якщо подію скасують або перенесуть, гроші за квиток повернуть.
Тим, хто не може прийти через особисті обставини, пропонують звернутися до організатора: кожну ситуацію розглядатимуть індивідуально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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