«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька

«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька
Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» за бестселером Ілларіона Павлюка знову вирушає в тур Україною. 6 жовтня на сцені Волинського драмтеатру луцьких глядачів запрошують зануритися в атмосферу моторошного селища Буськів Сад.

Про що вистава?

Кримінальний психолог Андрій Гайстер приїжджає туди розслідувати зникнення дівчинки. Замість підтримки він стикається з байдужістю місцевих жителів. Їх не хвилюють ні пошуки дитини, ні загроза з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні те, що якісь сили не дають нікому вибратися із селища.

Що довше Гайстер залишається в Буськовому Саду, то більше запитань виникає. Де закінчується реальність і починається пітьма? Чому мешканці селища поводяться так, ніби нічого страшного не відбувається? І що насправді приховує місце, з якого неможливо знайти дорогу назовні?
«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька

Хто створив виставу?

Сценічну версію одного з найпопулярніших українських романів останніх років підготували Дикий театр і Національний театр імені Марії Заньковецької. Інсценізацію написав Олексій Доричевський, а режисером постановки став заслужений артист України Максим Голенко. Над візуальною частиною працювали художник, народний артист України Олександр Білозуб, художниця з костюмів Анна Шкрогаль і художник зі світла Руслан Березовий. Пластику створив Олексій Бусько, музичне вирішення належить Марії Ясинській.
«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька

Вистава йде в супроводі живої музики. У ній звучать композиції та слова гуртів «Медовий полин», «Вій», Kyiv Ethno Trio, Perkalaba, «Воплі Відоплясова», Олега Скрипки, а також українські народні пісні.
«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька

Як потрапити на виставу в Луцьку?


У Луцьку виставу «Я бачу, вас цікавить пітьма» покажуть 6 жовтня на сцені Волинського драмтеатру.

Квитки вже доступні на сайті організатора — teatr.org.ua
«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька

Нещодавно ТЕАТР ОРГ запровадив ініціативу «Надійно від організатора»: якщо подію скасують або перенесуть, гроші за квиток повернуть.
«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька

Тим, хто не може прийти через особисті обставини, пропонують звернутися до організатора: кожну ситуацію розглядатимуть індивідуально.
«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька
«Я бачу, вас цікавить пітьма»: вистава за бестселером Ілларіона Павлюка приїде до Луцька


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Теги: Луцьк, драмтеатр, вистава
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