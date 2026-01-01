Усі банки в одному застосунку - ПУМБ перший відкритий банкінг в Україні





Як працює відкритий банкінг

Відкритий банкінг — це новий цифровий сервіс в Україні, який дозволяє бачити рахунки різних банків, контролювати баланси, переглядати історію операцій та ініціювати платежі через один мобільний застосунок. Замість одночасного використання кількох сервісів користувач отримує єдиний інтерфейс для роботи з банківськими рахунками. ПУМБ став першим банком, який пройшов регуляторну авторизацію НБУ у межах запуску відкритого банкінгу та першим банком в Україні, який відкрив цей сервіс для клієнтів.



На старті сервісу клієнтам ПУМБ доступні кілька функцій:



отримувати інформацію про рахунки в Приват Банку та А-Банку у застосунку ПУМБ (далі перелік банків буде розширено);

ініціювати платіжні операції з рахунків цих банків через застосунок ПУМБ;

переглядати історію транзакцій по цим рахункам за останній місяць.

Відкритий банкінг дає змогу зібрати основну інформацію про рахунки різних банків в одному застосунку та керувати ними без постійного перемикання між сервісами.



Контроль рахунків та даних залишається у клієнта

Головна мета відкритого банкінгу — позбавити користувача потреби одночасно працювати з кількома банківськими застосунками. У межах одного сервісу можна:



бачити рахунки різних банків в одному місці;

контролювати баланси;

переглядати історію операцій;

ініціювати платежі з різних рахунків через один застосунок.

Для фізичних осіб це означає простіше управління власними фінансами, а згодом сервіс стане доступним і для корпоративних клієнтів. Для бізнесу це створює можливість централізованого управління рахунками, платежами та фінансовими процесами. Відкритий банкінг формує для українських клієнтів новий сценарій взаємодії з банками — швидший, зручніший і більш цифровий.



Водночас користувач зберігає контроль над доступом до власних даних. Доступ до рахунків контролюється як у застосунку ПУМБ, так і у застосунку банку, який обслуговує рахунок клієнта. Сам клієнт визначає:



які саме рахунки доступні;

який обсяг інформації передається;

строк дії доступу.

Надану згоду можна відкликати у будь-який момент. Дані клієнтів захищені, а чинні ліміти на операції залишаються без змін. Робота сервісу відбувається виключно в межах вимог НБУ щодо захисту даних та безпеки фінансових операцій. Усі дії виконуються після автентифікації користувача та за наявності активної згоди.



Підключення відкритого банкінгу не змінює чинні ліміти банків і правила проведення операцій. Усі платіжні ліміти, перевірки та підтвердження транзакцій залишаються на стороні банку, який обслуговує рахунок клієнта. ПУМБ у цій моделі лише ініціює передачу платіжної інструкції за дорученням користувача.



Новий формат роботи з банківськими рахунками

Відкритий банкінг поєднує роботу з рахунками різних банків в одному застосунку та водночас зберігає за клієнтом контроль над доступом до власної інформації. Ознайомитися з можливостями сервісу та актуальною інформацією можна на сторінці: https://about.pumb.ua/presscenter/notifications/item/8106-pumb-zapuska-vdkritij-bankng-dlya-svoh-klntv.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відкритий банкінг дає змогу працювати з рахунками кількох банків в одному цифровому середовищі. У мобільному застосунку від банку ПУМБ https://www.pumb.ua/ уже доступний відкритий банкінг, тому користувачам не потрібно постійно переходити між різними банківськими сервісами. Такий формат змінює звичний підхід до взаємодії з банками та спрощує щоденне керування фінансами.Відкритий банкінг — це новий цифровий сервіс в Україні, який дозволяє бачити рахунки різних банків, контролювати баланси, переглядати історію операцій та ініціювати платежі через один мобільний застосунок. Замість одночасного використання кількох сервісів користувач отримує єдиний інтерфейс для роботи з банківськими рахунками. ПУМБ став першим банком, який пройшов регуляторну авторизацію НБУ у межах запуску відкритого банкінгу та першим банком в Україні, який відкрив цей сервіс для клієнтів.На старті сервісу клієнтам ПУМБ доступні кілька функцій:Відкритий банкінг дає змогу зібрати основну інформацію про рахунки різних банків в одному застосунку та керувати ними без постійного перемикання між сервісами.Головна мета відкритого банкінгу — позбавити користувача потреби одночасно працювати з кількома банківськими застосунками. У межах одного сервісу можна:Для фізичних осіб це означає простіше управління власними фінансами, а згодом сервіс стане доступним і для корпоративних клієнтів. Для бізнесу це створює можливість централізованого управління рахунками, платежами та фінансовими процесами. Відкритий банкінг формує для українських клієнтів новий сценарій взаємодії з банками — швидший, зручніший і більш цифровий.Водночас користувач зберігає контроль над доступом до власних даних. Доступ до рахунків контролюється як у застосунку ПУМБ, так і у застосунку банку, який обслуговує рахунок клієнта. Сам клієнт визначає:Надану згоду можна відкликати у будь-який момент. Дані клієнтів захищені, а чинні ліміти на операції залишаються без змін. Робота сервісу відбувається виключно в межах вимог НБУ щодо захисту даних та безпеки фінансових операцій. Усі дії виконуються після автентифікації користувача та за наявності активної згоди.Підключення відкритого банкінгу не змінює чинні ліміти банків і правила проведення операцій. Усі платіжні ліміти, перевірки та підтвердження транзакцій залишаються на стороні банку, який обслуговує рахунок клієнта. ПУМБ у цій моделі лише ініціює передачу платіжної інструкції за дорученням користувача.Відкритий банкінг поєднує роботу з рахунками різних банків в одному застосунку та водночас зберігає за клієнтом контроль над доступом до власної інформації. Ознайомитися з можливостями сервісу та актуальною інформацією можна на сторінці: https://about.pumb.ua/presscenter/notifications/item/8106-pumb-zapuska-vdkritij-bankng-dlya-svoh-klntv.

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