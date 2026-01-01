Усі банки в одному застосунку - ПУМБ перший відкритий банкінг в Україні
Сьогодні, 13:26
Відкритий банкінг дає змогу працювати з рахунками кількох банків в одному цифровому середовищі. У мобільному застосунку від банку ПУМБ https://www.pumb.ua/ уже доступний відкритий банкінг, тому користувачам не потрібно постійно переходити між різними банківськими сервісами. Такий формат змінює звичний підхід до взаємодії з банками та спрощує щоденне керування фінансами.
Відкритий банкінг — це новий цифровий сервіс в Україні, який дозволяє бачити рахунки різних банків, контролювати баланси, переглядати історію операцій та ініціювати платежі через один мобільний застосунок. Замість одночасного використання кількох сервісів користувач отримує єдиний інтерфейс для роботи з банківськими рахунками. ПУМБ став першим банком, який пройшов регуляторну авторизацію НБУ у межах запуску відкритого банкінгу та першим банком в Україні, який відкрив цей сервіс для клієнтів.
На старті сервісу клієнтам ПУМБ доступні кілька функцій:
отримувати інформацію про рахунки в Приват Банку та А-Банку у застосунку ПУМБ (далі перелік банків буде розширено);
ініціювати платіжні операції з рахунків цих банків через застосунок ПУМБ;
переглядати історію транзакцій по цим рахункам за останній місяць.
Відкритий банкінг дає змогу зібрати основну інформацію про рахунки різних банків в одному застосунку та керувати ними без постійного перемикання між сервісами.
Головна мета відкритого банкінгу — позбавити користувача потреби одночасно працювати з кількома банківськими застосунками. У межах одного сервісу можна:
бачити рахунки різних банків в одному місці;
контролювати баланси;
переглядати історію операцій;
ініціювати платежі з різних рахунків через один застосунок.
Для фізичних осіб це означає простіше управління власними фінансами, а згодом сервіс стане доступним і для корпоративних клієнтів. Для бізнесу це створює можливість централізованого управління рахунками, платежами та фінансовими процесами. Відкритий банкінг формує для українських клієнтів новий сценарій взаємодії з банками — швидший, зручніший і більш цифровий.
Водночас користувач зберігає контроль над доступом до власних даних. Доступ до рахунків контролюється як у застосунку ПУМБ, так і у застосунку банку, який обслуговує рахунок клієнта. Сам клієнт визначає:
які саме рахунки доступні;
який обсяг інформації передається;
строк дії доступу.
Надану згоду можна відкликати у будь-який момент. Дані клієнтів захищені, а чинні ліміти на операції залишаються без змін. Робота сервісу відбувається виключно в межах вимог НБУ щодо захисту даних та безпеки фінансових операцій. Усі дії виконуються після автентифікації користувача та за наявності активної згоди.
Підключення відкритого банкінгу не змінює чинні ліміти банків і правила проведення операцій. Усі платіжні ліміти, перевірки та підтвердження транзакцій залишаються на стороні банку, який обслуговує рахунок клієнта. ПУМБ у цій моделі лише ініціює передачу платіжної інструкції за дорученням користувача.
Відкритий банкінг поєднує роботу з рахунками різних банків в одному застосунку та водночас зберігає за клієнтом контроль над доступом до власної інформації. Ознайомитися з можливостями сервісу та актуальною інформацією можна на сторінці: https://about.pumb.ua/presscenter/notifications/item/8106-pumb-zapuska-vdkritij-bankng-dlya-svoh-klntv.
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Як працює відкритий банкінг
Відкритий банкінг — це новий цифровий сервіс в Україні, який дозволяє бачити рахунки різних банків, контролювати баланси, переглядати історію операцій та ініціювати платежі через один мобільний застосунок. Замість одночасного використання кількох сервісів користувач отримує єдиний інтерфейс для роботи з банківськими рахунками. ПУМБ став першим банком, який пройшов регуляторну авторизацію НБУ у межах запуску відкритого банкінгу та першим банком в Україні, який відкрив цей сервіс для клієнтів.
На старті сервісу клієнтам ПУМБ доступні кілька функцій:
Відкритий банкінг дає змогу зібрати основну інформацію про рахунки різних банків в одному застосунку та керувати ними без постійного перемикання між сервісами.
Контроль рахунків та даних залишається у клієнта
Головна мета відкритого банкінгу — позбавити користувача потреби одночасно працювати з кількома банківськими застосунками. У межах одного сервісу можна:
Для фізичних осіб це означає простіше управління власними фінансами, а згодом сервіс стане доступним і для корпоративних клієнтів. Для бізнесу це створює можливість централізованого управління рахунками, платежами та фінансовими процесами. Відкритий банкінг формує для українських клієнтів новий сценарій взаємодії з банками — швидший, зручніший і більш цифровий.
Водночас користувач зберігає контроль над доступом до власних даних. Доступ до рахунків контролюється як у застосунку ПУМБ, так і у застосунку банку, який обслуговує рахунок клієнта. Сам клієнт визначає:
Надану згоду можна відкликати у будь-який момент. Дані клієнтів захищені, а чинні ліміти на операції залишаються без змін. Робота сервісу відбувається виключно в межах вимог НБУ щодо захисту даних та безпеки фінансових операцій. Усі дії виконуються після автентифікації користувача та за наявності активної згоди.
Підключення відкритого банкінгу не змінює чинні ліміти банків і правила проведення операцій. Усі платіжні ліміти, перевірки та підтвердження транзакцій залишаються на стороні банку, який обслуговує рахунок клієнта. ПУМБ у цій моделі лише ініціює передачу платіжної інструкції за дорученням користувача.
Новий формат роботи з банківськими рахунками
Відкритий банкінг поєднує роботу з рахунками різних банків в одному застосунку та водночас зберігає за клієнтом контроль над доступом до власної інформації. Ознайомитися з можливостями сервісу та актуальною інформацією можна на сторінці: https://about.pumb.ua/presscenter/notifications/item/8106-pumb-zapuska-vdkritij-bankng-dlya-svoh-klntv.
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