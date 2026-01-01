Дрон вдарив за 2 км від польського кордону: що відомо про вчорашню атаку на Ягодин

Яцек Горишевський, поблизу прикордонного переходу в Дорогуську завдав удару російський дрон, пише



За інформацією залізничного перевізника «Укрзалізниця», незадовго до удару дрона на станції перебував дипломатичний потяг з офіційними особами, серед яких був колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.



«Цю інформацію на платформі X підтвердив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він повідомив, що реактивний дрон завдав удару приблизно за 2 км від польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську. Порушення повітряного простору Польщі не було», ‒ наголосив він.



Війт гміни Дорогуськ Войцех Сава повідомив, що дрон ударив поблизу старого термінала з українського боку. За його словами, було чути вибух і видно чорний дим.



Прикордонне оформлення на пунктах пропуску з Україною в Дорогуську та Зосині відновили близько 17:20, повідомив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі, майор Даріуш Сєніцький. «Жодних інцидентів на нашій території ми не зафіксували», ‒ додав він.



Раніше обидва прикордонні переходи евакуювали.



Як повідомила «Укрзалізниця», удар дрона стався невдовзі після того, як зі станції відправився дипломатичний потяг, у якому перебували радники з питань безпеки кількох країн Європейського Союзу. Ним також їхали колишні європейські лідери, зокрема колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. У момент атаки на станції перебував інший потяг, у якому був колишній директор ЦРУ Девід Петреус.



Водночас агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що російський ударний дрон влучив у місце, розташоване за кількасот метрів від кордону. Пункт пропуску «Ягодин» не постраждав, повідомив співрозмовник агентства.



Це вже другий такий випадок за останні тижні. Попереднього разу російський дрон ударив у цьому районі 13 вересня. Тоді безпілотник влучив поблизу автозаправної станції в Ягодині, неподалік кордону з Польщею.



Незадовго до 17:00 Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що в повітряному просторі діє польська авіація. Причиною стали повітряні удари, яких Росія завдавала по західній частині України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як повідомив в ефірі TVN24 речник Оперативного командування видів Збройних сил Польщі, підполковник, поблизу прикордонного переходу в Дорогуську, пише monitor-press.info За інформацією залізничного перевізника «Укрзалізниця», незадовго до удару дрона на станції перебував дипломатичний потяг з офіційними особами, серед яких був колишній прем’єр-міністр Великої Британії«Цю інформацію на платформі X підтвердив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він повідомив, що реактивний дрон завдав удару приблизно за 2 км від польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську. Порушення повітряного простору Польщі не було», ‒ наголосив він.Війт гміни Дорогуськповідомив, що дрон ударив поблизу старого термінала з українського боку. За його словами, було чути вибух і видно чорний дим.Прикордонне оформлення на пунктах пропуску з Україною в Дорогуську та Зосині відновили близько 17:20, повідомив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі, майор Даріуш Сєніцький. «Жодних інцидентів на нашій території ми не зафіксували», ‒ додав він.Раніше обидва прикордонні переходи евакуювали.Як повідомила «Укрзалізниця», удар дрона стався невдовзі після того, як зі станції відправився дипломатичний потяг, у якому перебували радники з питань безпеки кількох країн Європейського Союзу. Ним також їхали колишні європейські лідери, зокрема колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. У момент атаки на станції перебував інший потяг, у якому був колишній директор ЦРУВодночас агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що російський ударний дрон влучив у місце, розташоване за кількасот метрів від кордону. Пункт пропуску «Ягодин» не постраждав, повідомив співрозмовник агентства.Це вже другий такий випадок за останні тижні. Попереднього разу російський дрон ударив у цьому районі 13 вересня. Тоді безпілотник влучив поблизу автозаправної станції в Ягодині, неподалік кордону з Польщею.Незадовго до 17:00 Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що в повітряному просторі діє польська авіація. Причиною стали повітряні удари, яких Росія завдавала по західній частині України.

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