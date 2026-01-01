На Рівненщині після російського удару загорілася цивільна спецтехніка





Про це Олександр Коваль.



"У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулося загоряння.



На місці працюють відповідні служби.



Люди, за попередньою інформацією, не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що голова ОВА повідомляв про аварійне знеструмлення у центрі Рівного.



Також з вечора 28 вересня та у ніч проти 29 вересня російські війська атакували Київ та Київщину, Дніпровщину, Харківщину, Сумщину, Донеччину, Запоріжжя, Житомирщину, Волинь і Рівненщину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тривожно сьогодні на Рівненщині. Упродовж доби вже неодноразово в області лунала повітряна тривога.Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації"У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка. Відбулося загоряння.На місці працюють відповідні служби.Люди, за попередньою інформацією, не постраждали", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що голова ОВА повідомляв проТакож з вечора 28 вересня та у ніч проти 29 вересня російські війська атакували Київ та Київщину, Дніпровщину, Харківщину, Сумщину, Донеччину, Запоріжжя, Житомирщину, Волинь і Рівненщину.

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