Осінні канікули у школах 2026: коли почнуться та скільки відпочиватимуть учні





Структуру нового навчального року 2026 – 2027 вже визначили. НУШ розповідає, коли будуть канікули для школярів.



Нагадаємо, МОН оприлюднило рекомендації, під час ймовірних тривалих відключень електроенергії, тепла й води.



Коли будуть канікули у школах України

Перший семестр стартує 1 вересня 2026 року. Триватиме до 23 грудня. Після зимових канікул навчання відновиться 11 січня, а другий семестр завершиться 28 травня 2027 року. Саме цього дня має пролунати останній дзвоник.



У червні учні ще матимуть можливість відвідувати компенсаційні заняття та консультації, брати участь у проєктній діяльності, навчальних екскурсіях та гуртках.



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Орієнтовний графік канікул у 2026/2027 навчальному році у школах такий:



осінні: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року;

зимові: 24 грудня 2026 – 10 січня 2027 року;

додаткові для першокласників: 15 – 21 лютого 2027 року;

весняні: 22 – 28 березня 2027 року.

Зауважимо, що навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.



За інформацією МОН, терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 вересня стартував новий навчальний рік у школах України. У його межах передбачили і відпочинок від навчання для учнів.Структуру нового навчального року 2026 – 2027 вже визначили. НУШ розповідає, коли будуть канікули для школярів.Нагадаємо, МОН оприлюднило рекомендації, як мають працювати заклади освіти восени та взимку 2026/2027 року Перший семестр стартує 1 вересня 2026 року. Триватиме до 23 грудня. Після зимових канікул навчання відновиться 11 січня, а другий семестр завершиться 28 травня 2027 року. Саме цього дня має пролунати останній дзвоник.У червні учні ще матимуть можливість відвідувати компенсаційні заняття та консультації, брати участь у проєктній діяльності, навчальних екскурсіях та гуртках.Орієнтовний графік канікул у 2026/2027 навчальному році у школах такий:Зауважимо, що навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.За інформацією МОН, терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.

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