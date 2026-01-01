Через пошкодження серверів у Києві у луцькому ЦНАПі тимчасово недоступна частина послуг

Через пошкодження серверів у Києві у луцькому ЦНАПі тимчасово недоступна частина послуг
Унаслідок пошкодження серверів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по всій Україні.

Зокрема, у Луцькому ЦНАПі з 28 вересня тимчасово не надають такі послуги:

реєстрація місця проживання;

формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації;

прийом документів на виготовлення ID-паспортів;

прийом документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

видача готових документів.

Проблема виникла через пошкодження серверів у Києві, де зберігається інформація та розміщений відповідний державний реєстр, розповіла misto.media директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у Луцьку» Луцької міської ради Лариса Карп’як.

З її слів, реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, не працюватиме до середи, 30 вересня, включно.

Про відновлення роботи реєстрів мешканців повідомлять на офіційному сайті ЦНАПу.

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Теги: Луцьк, ЦНАП
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