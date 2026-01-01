Через пошкодження серверів у Києві у луцькому ЦНАПі тимчасово недоступна частина послуг





Зокрема, у Луцькому ЦНАПі з 28 вересня тимчасово не надають такі послуги:



реєстрація місця проживання;



формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації;



прийом документів на виготовлення ID-паспортів;



прийом документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон;



видача готових документів.



Проблема виникла через пошкодження серверів у Києві, де зберігається інформація та розміщений відповідний державний реєстр, розповіла Лариса Карп’як.



З її слів, реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, не працюватиме до середи, 30 вересня, включно.



Про відновлення роботи реєстрів мешканців повідомлять на офіційному сайті ЦНАПу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок пошкодження серверів у Києві центр надання адміністративних послуг обмежив частину послуг по всій Україні.Зокрема, у Луцькому ЦНАПі з 28 вересня тимчасово не надають такі послуги:реєстрація місця проживання;формування витягів про підтвердження фактичного місця реєстрації;прийом документів на виготовлення ID-паспортів;прийом документів на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон;видача готових документів.Проблема виникла через пошкодження серверів у Києві, де зберігається інформація та розміщений відповідний державний реєстр, розповіла misto.media директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у Луцьку» Луцької міської радиЗ її слів, реєстр, необхідний для оформлення біометричних документів, не працюватиме до середи, 30 вересня, включно.Про відновлення роботи реєстрів мешканців повідомлять на офіційному сайті ЦНАПу.

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