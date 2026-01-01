«Агресивні дії Росії все ближчі до нашого кордону», – прем’єр-міністр Польщі

Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України, які наближаються до польського кордону.



Про це глава польського уряду заявив у вівторок перед початком засідання Ради міністрів РП, передає кореспондент



«Попереду дуже складні тижні й місяці, пов’язані з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії проти України все ближчі до нашого кордону», – зазначив Туск.



За його словами, російські атаки поблизу польського кордону, зокрема біля пунктів пропуску, вже набули постійного характеру.



«Кожної ночі або кожної доби нам багаторазово доводиться піднімати нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру біля кордону, вже набули постійного характеру», – заявив польський прем’єр.



Туск звернув увагу, що в понеділок один із російських дронів упав поблизу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ з українського боку кордону.



Глава польського уряду запевнив, що уряд і відповідні служби зосереджені на тому, "щоб нічого поганого не сталося з польського боку кордону".



Водночас Туск наголосив на добрій співпраці з Україною. За його словами, українська сторона оперативно інформує Польщу про загрози та намагається знищувати російські безпілотники ще над територією України.



«Ми можемо розраховувати, як це було цієї ночі, на негайне інформування, на дії українців, які намагаються не лише повідомити, що щось летить у бік Польщі, а й ліквідувати цю загрозу ще над Україною», – наголосив польський прем’єр.



Польща напередодні підняла у повітря військову авіацію через російську атаку на захід України. В Люблінському воєводстві Польщі, що межує з Україною, оголосили тривогу.



Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив у понеділок, що найкращою відповіддю європейських країн на російські диверсії та інші дестабілізуючі дії має стати публічне визнання відповідальності Москви та посилення підтримки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Польщізаявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України, які наближаються до польського кордону.Про це глава польського уряду заявив у вівторок перед початком засідання Ради міністрів РП, передає кореспондент Укрінформу «Попереду дуже складні тижні й місяці, пов’язані з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії проти України все ближчі до нашого кордону», – зазначив Туск.За його словами, російські атаки поблизу польського кордону, зокрема біля пунктів пропуску, вже набули постійного характеру.«Кожної ночі або кожної доби нам багаторазово доводиться піднімати нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру біля кордону, вже набули постійного характеру», – заявив польський прем’єр.Туск звернув увагу, що в понеділок один із російських дронівз українського боку кордону.Глава польського уряду запевнив, що уряд і відповідні служби зосереджені на тому, "щоб нічого поганого не сталося з польського боку кордону".Водночас Туск наголосив на добрій співпраці з Україною. За його словами, українська сторона оперативно інформує Польщу про загрози та намагається знищувати російські безпілотники ще над територією України.«Ми можемо розраховувати, як це було цієї ночі, на негайне інформування, на дії українців, які намагаються не лише повідомити, що щось летить у бік Польщі, а й ліквідувати цю загрозу ще над Україною», – наголосив польський прем’єр.Польща напередодні підняла у повітря військову авіацію через російську атаку на захід України. В Люблінському воєводстві Польщі, що межує з Україною, оголосили тривогу.Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європізаявив у понеділок, що найкращою відповіддю європейських країн на російські диверсії та інші дестабілізуючі дії має стати публічне визнання відповідальності Москви та посилення підтримки України.

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