Як працюватимуть школи, дитсадки та університети під час блекаутів: рекомендації МОН

МОН оприлюднило рекомендації, як мають працювати заклади освіти восени та взимку 2026/2027 року під час ймовірних тривалих відключень електроенергії, тепла й води.Документ передбачає 5 рівнів реагування — від коротких локальних обмежень до роботи освітніх хабів і тимчасового переміщення учасників освітнього процесу, - про це повідомляєРекомендації стосуються дитсадків, шкіл, закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також університетів.Цей документ має статус листа МОН із рекомендаціями, а не наказу. Він датований 18 вересня 2026 року, № 1/20258-26. До листа додані 19 сторінок рекомендацій.МОН пропонує орієнтуватися на тривалість відключення електроенергії.до 2 годин — зелений рівень — навчання триває, але обмежується робота обладнання, яка потребує електроенергії;2–6 годин — жовтий — скорочені уроки й перерви; для 5–11 класів — асинхронне, а за можливості синхронне навчання;6–24 години — помаранчевий — очне навчання — лише в енергонезалежних закладах; інші переходять на синхронний/асинхронний формат24–72 години — червоний — освітні хаби, змінні графіки та асинхронне навчання; пріоритет — учні 1–4, 5, 9 та 11 класів;понад 72 години — критичний — територіальний план безперервності освіти та, за потреби, переміщення учасників освітнього процесу.Ці рівні наведені в рекомендаціях МОН як модель реагування на тривалість знеструмлення.Така можливість передбачена, але не для всіх випадків.Згідно із рекомендаціями, під час жовтого рівня керівник закладу може запровадити скорочені уроки та перерви. Окремо МОН пропонує під час тривалих повітряних тривог використовувати укриття для продовження навчання. Залежно від місткості укриття академічну годину там пропонують скорочувати до 30 або 40 хвилин.Водночас у документі немає вимоги всім школам перейти на 30- чи 40-хвилинні уроки. Це один із варіантів гнучкої організації навчання в укриттях.Шестиденний тиждень і дві зміни — теж не загальна вимогаДля шкіл МОН рекомендує заздалегідь підготуватися до тривалих тривог і, серед іншого, розглянути:асинхронне навчання;можливість переходу на шестиденний навчальний тиждень;навчання у дві зміни;продовження навчання в належно обладнаних укриттях.Заклади мають адаптувати алгоритми до конкретних умов.За «жовтого» рівня керівник може запровадити скорочені уроки й перерви. Також можуть скасовуватися гуртки, масові заходи та заняття з варіативної складової.Для учнів 5–11 класів рекомендується асинхронне навчання, а за можливості — синхронне. Для учнів початкової школи передбачений окремий алгоритм: якщо школа не може забезпечити повноцінну роботу, дітей можуть передати батькам. Для тих, кого батьки не можуть забрати вчасно, мають бути організовані тимчасові умови перебування під наглядом працівника.За «помаранчевого» рівня очне навчання рекомендують залишати лише в енергонезалежних закладах. Інші школи мають переходити на синхронне або асинхронне навчання, якщо це можливо.На базі енергостійких шкіл пропонується створювати освітні хаби, а за можливості — організовувати навчання у дві зміни. Контрольні роботи рекомендують переносити до стабілізації ситуації з електропостачанням.Якщо відключення триватиме 24–72 години, засновникам та органам місцевого самоврядування рекомендують організовувати освітні хаби. Пріоритет у доступі до очного навчання мають учні початкової школи, 5, 9 та 11 класів.Для інших учнів можуть застосовуватися змінні графіки, асинхронне навчання та короткі консультації. Також передбачено організований підвіз дітей і педагогів до енергостійких закладів.У школах мають бути запаси води на 48 годинОкремий блок рекомендацій стосується базових умов перебування дітей.МОН зазначає, що заклади освіти мають бути забезпечені запасом питної та технічної води щонайменше на 48 годин. Також школи мають заздалегідь подбати про альтернативні джерела обігріву у разі проблем із централізованим теплопостачанням.Для харчування передбачені адаптивні алгоритми. Зокрема, під час тривалих відключень або перебування в укритті допускається тимчасове використання попередньо сформованих сухих пайків, якщо неможливо приготувати гарячі страви через відсутність електроенергії чи води.У рекомендаціях рішення значною мірою покладаються на керівника ЗДО, який має оцінити фактичні умови.Якщо неможливо забезпечити безпечне перебування дітей, можуть застосовуватися:скорочений режим;дострокове завершення перебування дітей;тимчасове припинення прийому дітей;переміщення дітей до іншого безпечного приміщення;евакуація у разі безпосередньої загрози.При цьому дитина, яку батьки не можуть забрати одразу після повідомлення, не може залишатися без нагляду або самостійно залишати заклад.Для закладів вищої освіти МОН також пропонує адаптивну систему з п’ятьма рівнями залежно від тривалості відключення.Водночас у документі прямо зазначено, що керівники ЗВО ухвалюють рішення про зміну графіків, перехід на дистанційний чи асинхронний формат або «консервацію» будівель самостійно в межах організаційної та управлінської автономії, з урахуванням конкретної безпекової та енергетичної ситуації.МОН фактично пропонує школам та іншим закладам освіти заздалегідь підготувати кілька сценаріїв роботи на випадок тривалого блекауту, а не чекати моменту, коли електроенергія зникне.Водночас це не означає автоматичного переходу всіх шкіл на скорочені уроки, шестиденний тиждень, дві зміни чи дистанційне навчання. Конкретний режим має залежати від тривалості відключення, стану будівлі, укриття, водо- й теплопостачання, наявності резервного живлення та рішення керівництва закладу в межах його повноважень. Рекомендації також прямо вимагають адаптувати алгоритми до місцевої безпекової ситуації.Офіційний документ: лист МОН № 1/20258-26 та повний текст рекомендацій.