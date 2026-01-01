Волинянка вчетверте стала чемпіонкою України та встановила національний рекорд
Сьогодні, 08:25
Волинська важкоатлетка Оксана Мотрунчик вчетверте піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу на Чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу.
Цьогоріч спортсменка з Волині встановили національний рекорд. Про це повідомив тренер переможниці Олег Хом'як.
27 вересня на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу, який розпочався в Коломиї, спортсменка вчетверте поспіль завоювала титул чемпіонки України у ваговій категорії до 47 кг.
"Оксана виборола малі золоті нагороди в усіх трьох вправах триборства та встановила рекорд України у сумі триборства- 345 кг.
Присідання: 117,5 кг - золото (особистий рекорд)
Жим: 77,5 кг - золото
Тяга: 150 кг - золото
Сума: 345 кг - золото (рекорд України).
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Цьогоріч спортсменка з Волині встановили національний рекорд. Про це повідомив тренер переможниці Олег Хом'як.
27 вересня на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу, який розпочався в Коломиї, спортсменка вчетверте поспіль завоювала титул чемпіонки України у ваговій категорії до 47 кг.
"Оксана виборола малі золоті нагороди в усіх трьох вправах триборства та встановила рекорд України у сумі триборства- 345 кг.
Присідання: 117,5 кг - золото (особистий рекорд)
Жим: 77,5 кг - золото
Тяга: 150 кг - золото
Сума: 345 кг - золото (рекорд України).
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