Волинянка вчетверте стала чемпіонкою України та встановила національний рекорд

Волинянка вчетверте стала чемпіонкою України та встановила національний рекорд
Волинська важкоатлетка Оксана Мотрунчик вчетверте піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу на Чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу.

Цьогоріч спортсменка з Волині встановили національний рекорд. Про це повідомив тренер переможниці Олег Хом'як.

27 вересня на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу, який розпочався в Коломиї, спортсменка вчетверте поспіль завоювала титул чемпіонки України у ваговій категорії до 47 кг.
Волинянка вчетверте стала чемпіонкою України та встановила національний рекорд

"Оксана виборола малі золоті нагороди в усіх трьох вправах триборства та встановила рекорд України у сумі триборства- 345 кг.
Присідання: 117,5 кг - золото (особистий рекорд)
Жим: 77,5 кг - золото
Тяга: 150 кг - золото
Сума: 345 кг - золото (рекорд України).
Волинянка вчетверте стала чемпіонкою України та встановила національний рекорд
Волинянка вчетверте стала чемпіонкою України та встановила національний рекорд
Волинянка вчетверте стала чемпіонкою України та встановила національний рекорд

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Теги: Волинь, спорт, Олег Хом'як, Оксана Мотрунчик, пауерліфтинг, чемпіонат України
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