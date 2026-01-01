З 1 жовтня пенсії частини українців зростуть: кого чекає надбавка





Першу таку доплату у розмірі 300 гривень призначають українцям, які досягли 70-річного віку.



Нагадаємо, для людей, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських,



Право на вікову надбавку мають пенсіонери, розмір щомісячної пенсійної виплати яких не перевищує 10 340 гривень. Доплату нараховують після досягнення відповідного віку, тому отримати її можуть не всі пенсіонери, а лише ті, хто відповідає встановленим умовам.



Наведемо приклад. Якщо 1 жовтня людині виповнилось 70 років, то їй автоматично донарахують 300 гривень за весь місяць. Якщо день народження, приміром, 15 жовтня, – то тільки 150 грн. Річ у тім, що перша доплата нараховується тільки з дня досягнення 70 літ. Надалі сума нарахування буде повною.



Загалом передбачено такі доплати:



із 70 років – 300 гривень,

із 75 літ – 456 грн,

від 80 років і надалі – плюс 570 гривень.



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Якщо особа досягає певного віку в жовтні, це може бути причиною для призначення або збільшення надбавки. Варто звернути увагу, що ці суми не додаються одна до одної. Замість цього, коли досягається наступний віковий рубіж, вже існуюча надбавка перераховується. Наприклад, перехід від надбавки у 300 гривень до 456 гривень означає її збільшення на 156 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восени 2026 року в Україні не передбачено чергових етапів індексації пенсій. Водночас частина пенсіонерів зможе розраховувати на додаткові виплати — для окремих вікових категорій передбачені щомісячні надбавки.Першу таку доплату у розмірі 300 гривень призначають українцям, які досягли 70-річного віку.Нагадаємо, для людей, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських, закон передбачає підвищення державних виплат на 20% Право на вікову надбавку мають пенсіонери, розмір щомісячної пенсійної виплати яких не перевищує 10 340 гривень. Доплату нараховують після досягнення відповідного віку, тому отримати її можуть не всі пенсіонери, а лише ті, хто відповідає встановленим умовам.Наведемо приклад. Якщо 1 жовтня людині виповнилось 70 років, то їй автоматично донарахують 300 гривень за весь місяць. Якщо день народження, приміром, 15 жовтня, – то тільки 150 грн. Річ у тім, що перша доплата нараховується тільки з дня досягнення 70 літ. Надалі сума нарахування буде повною.Якщо особа досягає певного віку в жовтні, це може бути причиною для призначення або збільшення надбавки. Варто звернути увагу, що ці суми не додаються одна до одної. Замість цього, коли досягається наступний віковий рубіж, вже існуюча надбавка перераховується. Наприклад, перехід від надбавки у 300 гривень до 456 гривень означає її збільшення на 156 грн.

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