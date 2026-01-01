Працювали за кордоном? Ці роки можна зарахувати до стажу для пенсії в Україні

закордонний стаж за певних умов можна врахувати під час визначення права на пенсію в Україні.



Нагадаємо,



Щоб роки офіційної роботи за межами країни не були втрачені, їх потрібно належним чином підтвердити. Які документи для цього знадобляться, куди звертатися та як відбувається процедура — пояснюємо далі.



Відповідні зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» набрали чинності у червні 2024 року. А в травні 2025 року Кабінет Міністрів затвердив механізм, за яким можна підтвердити та зарахувати періоди роботи за кордоном.



Офіційний стаж роботи за кордоном не збільшує розмір пенсії. Він допомагає визначити право на неї. Наприклад, якщо ви пропрацювали 20 років в Україні та ще, скажімо, 14 — на офіційній роботі за кордоном, ваш загальний стаж після підтвердження становитиме 34 роки. Але врахуйте, що пенсію вам нараховуватимуть лише з тих внесків, які ви сплатили в Україні.



Разом із тим, якщо між країною, де ви працювали, та Україною є міжнародний договір — ваші стаж та пенсія обчислюватимуться за його правилами.



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А от для країн без відповідних міжнародних угод діє новий урядовий механізм. Підтвердити свій іноземний стаж людина має офіційно. Для цього має бути офіційне підтвердження компетентним органом тієї держави, де людина працювала.



До стажу не зараховуються окремі періоди служби в силових структурах держави-агресора після 19 лютого 2014 року або добровільної роботи в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях України.



Як підтвердити стаж

Для того аби підтвердити стаж роботи за кордоном, вам потрібен офіційний документ із країни, де ви працювали. Це може бути витяг із реєстру, довідка про страховий стаж чи сплату внесків або інший документ, який підтверджує відповідний період роботи.



Додатково у вас можуть попросити трудовий договір, довідку роботодавця, розрахункові листки, декларації про доходи, документи про сплату соціальних внесків та інші підтвердження.



Що робити, якщо ви не можете отримати підтвердження

Якщо ви в Україні й не можете отримати підтвердження самостійно, зверніться до Пенсійного фонду. Фонд через Міністерство закордонних справ може направити запит до компетентного органу іншої держави. Ця процедура може бути тривалою, тож варто розпочинати оформлення документів за 6–12 місяців до досягнення пенсійного віку.



Чи потрібно перекладати та завіряти документи

Консульська легалізація документів чи апостиль потрібні в окремих випадках. Усе залежить від країни, де ви працювали. Наприклад, між Україною та Польщею, Чехією, Литвою, Естонією, Болгарією, Молдовою, Румунією, Сербією, Чорногорією, Північною Македонією та деякими іншими країнами діє договір про правову допомогу. Документи з цих країн засвідчувати не потрібно.



Якщо ви працювали у країні, що є учасницею Гаазької конвенції 1961 року, документ, виданий там, потребує апостиля. В іншому разі ви маєте пройти процедуру консульської легалізації документа відповідно до вимог законодавства держави його видачі та Міністерства закордонних справ України.



Документи іноземною мовою необхідно перекласти українською. Переклад має бути належним чином засвідчений, а в окремих випадках також потребує апостиля чи легалізації.



Після оформлення документів їх подають до Пенсійного фонду України, який вирішує питання про зарахування іноземного стажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Раніше роки роботи за кордоном могли фактично «випасти» зі страхового стажу українця, якщо він працював у країні, з якою Україна не уклала відповідної пенсійної угоди. Тепер правила змінилися:Нагадаємо, Пенсійний фонд закликав змінити банк для отримання виплат до 15 вересня – кого це стосується.Щоб роки офіційної роботи за межами країни не були втрачені,. Які документи для цього знадобляться, куди звертатися та як відбувається процедура — пояснюємо далі.Відповідні зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» набрали чинності у червні 2024 року. А в травні 2025 року Кабінет Міністрів затвердив механізм, за яким можна підтвердити та зарахувати періоди роботи за кордоном.Офіційний стаж роботи за кордоном не збільшує розмір пенсії. Він допомагає визначити право на неї. Наприклад, якщо ви пропрацювали 20 років в Україні та ще, скажімо, 14 — на офіційній роботі за кордоном, ваш загальний стаж після підтвердження становитиме 34 роки. Але врахуйте, що пенсію вам нараховуватимуть лише з тих внесків, які ви сплатили в Україні.Разом із тим, якщо між країною, де ви працювали, та Україною є міжнародний договір — ваші стаж та пенсія обчислюватимуться за його правилами.А от для країн без відповідних міжнародних угод діє новий урядовий механізм. Підтвердити свій іноземний стаж людина має офіційно. Для цього має бути офіційне підтвердження компетентним органом тієї держави, де людина працювала.До стажу не зараховуються окремі періоди служби в силових структурах держави-агресора після 19 лютого 2014 року або добровільної роботи в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях України.Для того аби підтвердити стаж роботи за кордоном, вам потрібен офіційний документ із країни, де ви працювали. Це може бути витяг із реєстру, довідка про страховий стаж чи сплату внесків або інший документ, який підтверджує відповідний період роботи.Додатково у вас можуть попросити трудовий договір, довідку роботодавця, розрахункові листки, декларації про доходи, документи про сплату соціальних внесків та інші підтвердження.Якщо ви в Україні й не можете отримати підтвердження самостійно, зверніться до Пенсійного фонду. Фонд через Міністерство закордонних справ може направити запит до компетентного органу іншої держави. Ця процедура може бути тривалою, тож варто розпочинати оформлення документів за 6–12 місяців до досягнення пенсійного віку.Консульська легалізація документів чи апостиль потрібні в окремих випадках. Усе залежить від країни, де ви працювали. Наприклад, між Україною та Польщею, Чехією, Литвою, Естонією, Болгарією, Молдовою, Румунією, Сербією, Чорногорією, Північною Македонією та деякими іншими країнами діє договір про правову допомогу. Документи з цих країн засвідчувати не потрібно.Якщо ви працювали у країні, що є учасницею Гаазької конвенції 1961 року, документ, виданий там, потребує апостиля. В іншому разі ви маєте пройти процедуру консульської легалізації документа відповідно до вимог законодавства держави його видачі та Міністерства закордонних справ України.Документи іноземною мовою необхідно перекласти українською. Переклад має бути належним чином засвідчений, а в окремих випадках також потребує апостиля чи легалізації.Після оформлення документів їх подають до Пенсійного фонду України, який вирішує питання про зарахування іноземного стажу.

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