У Волинському ТЦК прокоментували нібито мобілізацію підлітка: кажуть, чоловікові 30 років





Відео із затриманням напередодні з'явилося у Telegram-каналах, де затриманого назвали підлітком. У ТЦК це спростували і заявили, що чоловіку 30 років.



У коментарі



«Громадянин на велосипеді спершу відмовлявся надати свої дані чи військово-облікові документи. Згодом встановили, що він досяг 30-річного віку та є порушником військового обліку за невчасне прибуття за повісткою, а також умовно засуджений» — йдеться у повідомленні ТЦК.



Чоловіка доправили до територіального центу комплектування для проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Того ж дня військовозобов'язаного призвали до одного з навчальних центрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 вересня у в обласному Територіальному центрі комплектування та соцпідтримки прокоментували відео з Маневичів, на якому військовослужбовці силою помістили у бус велосипедиста.Відео із затриманням напередодні з'явилося у Telegram-каналах, де затриманого назвали підлітком. У ТЦК це спростували і заявили, що чоловіку 30 років.У коментарі Суспільному в пресслужбі установи розповіли, що службові автомобілі поліції та ТЦК рухалися визначеним маршрутом у Маневичах і помітили громадянина на велосипеді, який, побачивши групу оповіщення, спробував втекти.«Громадянин на велосипеді спершу відмовлявся надати свої дані чи військово-облікові документи. Згодом встановили, що він досяг 30-річного віку та є порушником військового обліку за невчасне прибуття за повісткою, а також умовно засуджений» — йдеться у повідомленні ТЦК.Чоловіка доправили до територіального центу комплектування для проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Того ж дня військовозобов'язаного призвали до одного з навчальних центрів.

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