Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Жданем

Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Жданем
У п'ятницю, 11 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війні Андрієм Жданем.

Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.

"О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 відбудеться відспівування військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - наголошують у міській раді.

Довідково:

Ждань Андрій Петрович загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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