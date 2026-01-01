Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Жданем





Про це



"О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 відбудеться відспівування військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.



Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - наголошують у міській раді.



Довідково:



Ждань Андрій Петрович загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 11 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війні Андрієм Жданем.Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради."О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 відбудеться відспівування військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа."Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - наголошують у міській раді.Ждань Андрій Петрович загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області.

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