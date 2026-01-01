Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Жданем
Сьогодні, 14:05
У п'ятницю, 11 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війні Андрієм Жданем.
Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.
"О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 відбудеться відспівування військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - наголошують у міській раді.
Довідково:
Ждань Андрій Петрович загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області.
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Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.
"О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 відбудеться відспівування військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
"Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - наголошують у міській раді.
Довідково:
Ждань Андрій Петрович загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області.
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