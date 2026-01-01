Росія вдарила по заводу «Олейна» в Дніпрі

Зранку ворог двічі атакував Дніпро, поцілив по заводу "Олейна".Про це повідомив міський голова Дніпра"Стосовно останнього обстрілу. Все місто бачить, куди влучили грьобані "Бандеролі". Це самісіньке середмістя... Все місто бачить, що це - "Олейна". Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово. Всі знають, що це АМЕРИКАНСЬКА власність, яка належить корпорації Bunge", - написав він.Також Філатов додав, що зовсім нещодавно на завод особисто приїжджав сенатор Блюменталь.Нагадаємо, у січні 2026 року росіяни вже атакували завод. Тоді на дороги міста вилилось 300 тонн олії.