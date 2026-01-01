Росія вдарила по торговому центрі «Мануфактура» у Сумах
Сьогодні, 15:29
Ворог щойно наніс ще один удар по ТРЦ у центрі Сум, по якому поцілили вчора увечері.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"️Ворог щойно наніс ще один удар по ТРЦ у центрі Сум. Реактивний БпЛА влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт. Удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз" - йдеться в повідомленні.
Попередньо, інформація про потерпілих не надходила.
Наразі наслідки пошкоджень уточнюються.
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Про це повідомили в Сумській ОВА.
"️Ворог щойно наніс ще один удар по ТРЦ у центрі Сум. Реактивний БпЛА влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт. Удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз" - йдеться в повідомленні.
Попередньо, інформація про потерпілих не надходила.
Наразі наслідки пошкоджень уточнюються.
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