Росія вдарила по торговому центрі «Мануфактура» у Сумах

Росія вдарила по торговому центрі «Мануфактура» у Сумах
Ворог щойно наніс ще один удар по ТРЦ у центрі Сум, по якому поцілили вчора увечері.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

"️Ворог щойно наніс ще один удар по ТРЦ у центрі Сум. Реактивний БпЛА влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт. Удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз" - йдеться в повідомленні.

Попередньо, інформація про потерпілих не надходила.

Наразі наслідки пошкоджень уточнюються.

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Теги: Росія, війна, Суми
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