Жіноча збірна Волині з важкої атлетики виборола першість в Україні





Про це 10 вересня Андрій Авраменко.



Чемпіонат України з важкої атлетики розпочався у Луцьку 7 вересня та триватиме до 12 вересня. У ньому беруть участь 180 спортсменів з різних куточків України.



Волинянка Вікторія Литвинець стала чемпіонкою України з важкої атлетики у ваговій категорії 69 кг. Її результати: ривок — 99 кг, поштовх — 122 кг, сума двоборства — 221 кг.



Спортсменка Олександра Чмух здобула «бронзову» нагороду у ваговій категорії 61 кг. Її результат: ривок — 86 кг, поштовх — 100 кг, сума двоборства — 186 кг.



Абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії 49 кг стала Катерина Малащук. Її результати: ривок — 77 кг, поштовх — 94 кг, сума двоборства — 171 кг.



За результатами чемпіонату буде сформована національна збірна команда України, яка представить країну на Чемпіонаті світу в місті Нінбо (Китай). Саме там розпочнеться ліцензійний відбір на Олімпійські ігри-2028 в Лос-Анджелес. Також формуватиметься склад збірної України для участі в чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді, що відбудеться у Албанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жіноча збірна команда Волинської області з важкої атлетики виборола перше загальнокомандне місце на Чемпіонаті України.Про це 10 вересня Суспільному розповів голова Федерації з важкої атлетики Волині, тренерЧемпіонат України з важкої атлетики розпочався у Луцьку 7 вересня та триватиме до 12 вересня. У ньому беруть участь 180 спортсменів з різних куточків України.Волинянкастала чемпіонкою України з важкої атлетики у ваговій категорії 69 кг. Її результати: ривок — 99 кг, поштовх — 122 кг, сума двоборства — 221 кг.Спортсменказдобула «бронзову» нагороду у ваговій категорії 61 кг. Її результат: ривок — 86 кг, поштовх — 100 кг, сума двоборства — 186 кг.Абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії 49 кг стала. Її результати: ривок — 77 кг, поштовх — 94 кг, сума двоборства — 171 кг.За результатами чемпіонату буде сформована національна збірна команда України, яка представить країну на Чемпіонаті світу в місті Нінбо (Китай). Саме там розпочнеться ліцензійний відбір на Олімпійські ігри-2028 в Лос-Анджелес. Також формуватиметься склад збірної України для участі в чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді, що відбудеться у Албанії.

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