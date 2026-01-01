Жіноча збірна Волині з важкої атлетики виборола першість в Україні

Жіноча збірна Волині з важкої атлетики виборола першість в Україні
Жіноча збірна команда Волинської області з важкої атлетики виборола перше загальнокомандне місце на Чемпіонаті України.

Про це 10 вересня Суспільному розповів голова Федерації з важкої атлетики Волині, тренер Андрій Авраменко.

Чемпіонат України з важкої атлетики розпочався у Луцьку 7 вересня та триватиме до 12 вересня. У ньому беруть участь 180 спортсменів з різних куточків України.

Волинянка Вікторія Литвинець стала чемпіонкою України з важкої атлетики у ваговій категорії 69 кг. Її результати: ривок — 99 кг, поштовх — 122 кг, сума двоборства — 221 кг.

Спортсменка Олександра Чмух здобула «бронзову» нагороду у ваговій категорії 61 кг. Її результат: ривок — 86 кг, поштовх — 100 кг, сума двоборства — 186 кг.

Абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії 49 кг стала Катерина Малащук. Її результати: ривок — 77 кг, поштовх — 94 кг, сума двоборства — 171 кг.

За результатами чемпіонату буде сформована національна збірна команда України, яка представить країну на Чемпіонаті світу в місті Нінбо (Китай). Саме там розпочнеться ліцензійний відбір на Олімпійські ігри-2028 в Лос-Анджелес. Також формуватиметься склад збірної України для участі в чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді, що відбудеться у Албанії.

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Теги: Волинь, спорт
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