У Луцьку повторно пролунали вибухи: повідомляють про стовп диму у місті

У Луцьку повторно пролунали вибухи: повідомляють про стовп диму у місті
Росія продовжує атакувати Волинь реактивними дронами.

Сьогодні, 10 вересня, близько 15:33 у Луцьку знову пролунали вибухи через атаку реактивного БпЛА. Повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили о 15.21.

«Тривога через реактивний шахед, перелітає в нашу область з Рівненщини. Курс на Ківерці, далі - Луцьк, наближення протягом 5 хв», - попереджав про небезпеку секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Моніторингові канали повідомляють, що фіксується стовп диму у Луцьку.

Нагадаємо, що Луцьк сьогодні зранку, 10 вересня, вже зазнав атаки безпілотників. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.

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Теги: Луцьк, вибухи
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