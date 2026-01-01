У Луцьку повторно пролунали вибухи: повідомляють про стовп диму у місті





Сьогодні, 10 вересня, близько 15:33 у Луцьку знову пролунали вибухи через атаку реактивного БпЛА. Повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили о 15.21.



«Тривога через реактивний шахед, перелітає в нашу область з Рівненщини. Курс на Ківерці, далі - Луцьк, наближення протягом 5 хв», - попереджав про небезпеку секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.



Моніторингові канали повідомляють, що фіксується стовп диму у Луцьку.



Нагадаємо, що Луцьк сьогодні зранку, 10 вересня, вже зазнав атаки безпілотників. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує атакувати Волинь реактивними дронами.Сьогодні, 10 вересня, близько 15:33 у Луцьку знову пролунали вибухи через атаку реактивного БпЛА. Повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили о 15.21.«Тривога через реактивний шахед, перелітає в нашу область з Рівненщини. Курс на Ківерці, далі - Луцьк, наближення протягом 5 хв», - попереджав про небезпеку секретар Луцької міської радиМоніторингові канали повідомляють, щоНагадаємо, що Луцьк сьогодні зранку, 10 вересня, вже зазнав атаки безпілотників.

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