Уламки впали на території приватного підприємства: що відомо про російську атаку на Луцьк
Сьогодні, 16:36
Під час останньої повітряної тривоги у Волинській області силами мобільно-вогневих груп було збито ворожий реактивний БпЛА.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Уламки реактивного дрона впали на відкритій території одного з приватних підприємств.
На щастя, травмованих чи загиблих немає.
Силам ППО чергова подяка за роботу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 вересня, близько 15:33 у Луцьку знову пролунали вибухи через атаку реактивного БпЛА. Моніторингові канали повідомляли, що фіксується стовп диму у Луцьку.
Це вже друга за день російська атака на місто. Близько 7:18 у Луцьку також було чутно звуки вибухів. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Уламки реактивного дрона впали на відкритій території одного з приватних підприємств.
На щастя, травмованих чи загиблих немає.
Силам ППО чергова подяка за роботу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 вересня, близько 15:33 у Луцьку знову пролунали вибухи через атаку реактивного БпЛА. Моніторингові канали повідомляли, що фіксується стовп диму у Луцьку.
Це вже друга за день російська атака на місто. Близько 7:18 у Луцьку також було чутно звуки вибухів. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.
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