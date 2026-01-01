Уламки впали на території приватного підприємства: що відомо про російську атаку на Луцьк

Уламки впали на території приватного підприємства: що відомо про російську атаку на Луцьк
Під час останньої повітряної тривоги у Волинській області силами мобільно-вогневих груп було збито ворожий реактивний БпЛА.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"Уламки реактивного дрона впали на відкритій території одного з приватних підприємств.

На щастя, травмованих чи загиблих немає.

Силам ППО чергова подяка за роботу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 вересня, близько 15:33 у Луцьку знову пролунали вибухи через атаку реактивного БпЛА. Моніторингові канали повідомляли, що фіксується стовп диму у Луцьку.

Це вже друга за день російська атака на місто. Близько 7:18 у Луцьку також було чутно звуки вибухів. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.

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Теги: Луцьк, дрон
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