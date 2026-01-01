Уламки впали на території приватного підприємства: що відомо про російську атаку на Луцьк





Про це



"Уламки реактивного дрона впали на відкритій території одного з приватних підприємств.



На щастя, травмованих чи загиблих немає.



Силам ППО чергова подяка за роботу", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 10 вересня, близько 15:33 у Луцьку знову пролунали вибухи через атаку реактивного БпЛА. Моніторингові канали повідомляли, що фіксується стовп диму у Луцьку.



Це вже друга за день російська атака на місто. Близько 7:18 у Луцьку також було чутно звуки вибухів. Усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час останньої повітряної тривоги у Волинській області силами мобільно-вогневих груп було збито ворожий реактивний БпЛА.Про це повідомили у Волинській ОВА."Уламки реактивного дрона впали на відкритій території одного з приватних підприємств.На щастя, травмованих чи загиблих немає.Силам ППО чергова подяка за роботу", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 10 вересня, близько 15:33через атаку реактивного БпЛА. Моніторингові канали повідомляли, що фіксується стовп диму у Луцьку.Це вже друга за день російська атака на місто. Близько 7:18 у Луцьку також було чутно звуки вибухів.сили протиповітряної оборони області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію