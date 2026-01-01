Поліція і рятувальники працюють на місці падіння уламків збитого БпЛА у Луцьку. ФОТО

Поліція і рятувальники працюють на місці падіння уламків збитого БпЛА у Луцьку. ФОТО
10 вересня сили мобільно-вогневих груп збили російський БпЛА у Луцьку. Уламки впали на відкритій території одного з приватних підприємств, ніхто не травмувався.

Зі слів кореспондентки Суспільного, станом на 16:00 на місці падіння уламків БпЛА працювали рятувальники і правоохоронці.

Як розповів волинянин Борис, який працює поруч із місцем падіння уламків, він чув гучний вибух. Зі слів чоловіка, частини збитого БпЛА могли пошкодити газову трубу на складі.
Поліція і рятувальники працюють на місці падіння уламків збитого БпЛА у Луцьку. ФОТО

Довідково: Повітряну тривогу через дронову загрозу у Луцьку оголосили о 15:20, вибухи місцеві жителі почули орієнтовно о 15:33. Зранку 10 вересня над Волинню сили ППО також знешкодили три російські реактивні безпілотники.
Поліція і рятувальники працюють на місці падіння уламків збитого БпЛА у Луцьку. ФОТО
Поліція і рятувальники працюють на місці падіння уламків збитого БпЛА у Луцьку. ФОТО

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Теги: Луцьк, дрон
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