Поліція і рятувальники працюють на місці падіння уламків збитого БпЛА у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 18:00
10 вересня сили мобільно-вогневих груп збили російський БпЛА у Луцьку. Уламки впали на відкритій території одного з приватних підприємств, ніхто не травмувався.
Зі слів кореспондентки Суспільного, станом на 16:00 на місці падіння уламків БпЛА працювали рятувальники і правоохоронці.
Як розповів волинянин Борис, який працює поруч із місцем падіння уламків, він чув гучний вибух. Зі слів чоловіка, частини збитого БпЛА могли пошкодити газову трубу на складі.
Довідково: Повітряну тривогу через дронову загрозу у Луцьку оголосили о 15:20, вибухи місцеві жителі почули орієнтовно о 15:33. Зранку 10 вересня над Волинню сили ППО також знешкодили три російські реактивні безпілотники.
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Зі слів кореспондентки Суспільного, станом на 16:00 на місці падіння уламків БпЛА працювали рятувальники і правоохоронці.
Як розповів волинянин Борис, який працює поруч із місцем падіння уламків, він чув гучний вибух. Зі слів чоловіка, частини збитого БпЛА могли пошкодити газову трубу на складі.
Довідково: Повітряну тривогу через дронову загрозу у Луцьку оголосили о 15:20, вибухи місцеві жителі почули орієнтовно о 15:33. Зранку 10 вересня над Волинню сили ППО також знешкодили три російські реактивні безпілотники.
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