Україна запровадила прикордонний режим уздовж кордону з Росією та Білоруссю: що заборонено





Про це повідомляє



Спецрежим діє після прийняття 17 серпня Кабміном постанови № 1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147". Вона вже вступила в силу, а органи охорони держкордону приступили до впровадження норм.



Новий режим поширюється на всі земельні ділянки, які входять до кілометрової смуги вздовж лінії кордону з РФ та Білоруссю. У межах цієї території заборонено:



вільний в’їзд, пересування, перебування та проживання цивільних осіб;



проведення будь-яких робіт, які не пов’язані з відсіччю збройній агресії, обороною країни або охороною державного кордону.



Чому запровадили обмеження



Ухвалення рішення пояснюють потребою у посиленні обороноздатності країни в умовах повномасштабної війни з РФ. Крім того, існує ризик використання території Білорусі для:



дестабілізації суспільно-політичної ситуації у прикордонних регіонах;



ведення розвідувально-підривної діяльності;



створення загроз для національної безпеки України.



Також нові правила покликані захистити цивільних громадян від небезпеки та унеможливити їхнє випадкове чи несанкціоноване перебування у потенційно небезпечній прикордонній зоні.



Зазначається, що всі встановлені заборони є тимчасовими і будуть скасовані одразу після завершення дії воєнного стану.



Нагадаємо, в ГУР заявили, що наразі ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає. Водночас Росія розмістила на її території підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні запровадили спеціальний прикордонний режим уздовж держкордону з Росією та Білоруссю. Обмеження діють у смузі завширшки 1 кілометр протягом усього періоду воєнного стану.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.Спецрежим діє після прийняття 17 серпня Кабміном постанови № 1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147". Вона вже вступила в силу, а органи охорони держкордону приступили до впровадження норм.Новий режим поширюється на всі земельні ділянки, які входять до кілометрової смуги вздовж лінії кордону з РФ та Білоруссю. У межах цієї території заборонено:вільний в’їзд, пересування, перебування та проживання цивільних осіб;проведення будь-яких робіт, які не пов’язані з відсіччю збройній агресії, обороною країни або охороною державного кордону.Ухвалення рішення пояснюють потребою у посиленні обороноздатності країни в умовах повномасштабної війни з РФ. Крім того, існує ризик використання території Білорусі для:дестабілізації суспільно-політичної ситуації у прикордонних регіонах;ведення розвідувально-підривної діяльності;створення загроз для національної безпеки України.Також нові правила покликані захистити цивільних громадян від небезпеки та унеможливити їхнє випадкове чи несанкціоноване перебування у потенційно небезпечній прикордонній зоні.Зазначається, що всі встановлені заборони є тимчасовими і будуть скасовані одразу після завершення дії воєнного стану.Нагадаємо, в ГУР заявили, що наразі ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає. Водночас Росія розмістила на її території підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію