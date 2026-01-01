Україна запровадила прикордонний режим уздовж кордону з Росією та Білоруссю: що заборонено

Україна запровадила прикордонний режим уздовж кордону з Росією та Білоруссю: що заборонено
В Україні запровадили спеціальний прикордонний режим уздовж держкордону з Росією та Білоруссю. Обмеження діють у смузі завширшки 1 кілометр протягом усього періоду воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Спецрежим діє після прийняття 17 серпня Кабміном постанови № 1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147". Вона вже вступила в силу, а органи охорони держкордону приступили до впровадження норм.

Новий режим поширюється на всі земельні ділянки, які входять до кілометрової смуги вздовж лінії кордону з РФ та Білоруссю. У межах цієї території заборонено:

вільний в’їзд, пересування, перебування та проживання цивільних осіб;

проведення будь-яких робіт, які не пов’язані з відсіччю збройній агресії, обороною країни або охороною державного кордону.

Чому запровадили обмеження

Ухвалення рішення пояснюють потребою у посиленні обороноздатності країни в умовах повномасштабної війни з РФ. Крім того, існує ризик використання території Білорусі для:

дестабілізації суспільно-політичної ситуації у прикордонних регіонах;

ведення розвідувально-підривної діяльності;

створення загроз для національної безпеки України.

Також нові правила покликані захистити цивільних громадян від небезпеки та унеможливити їхнє випадкове чи несанкціоноване перебування у потенційно небезпечній прикордонній зоні.

Зазначається, що всі встановлені заборони є тимчасовими і будуть скасовані одразу після завершення дії воєнного стану.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що наразі ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає. Водночас Росія розмістила на її території підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".

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Теги: Росія, війна, Білорусь
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