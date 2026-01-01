Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у пятницю, 11 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 11 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 19-21°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 11 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 19-21°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.
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