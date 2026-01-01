У Луцьку розшукали двох дітей, які не дійшли до ліцею





Про це



"Сьогодні під час несення служби в одному з ліцеїв Луцька інспектор служби освітньої безпеки отримала орієнтування про двох дітей, які вийшли до навчального закладу, однак так і не прийшли.



Патрульні одразу розпочали пошуки: обстежували територію ліцею та прилеглі вулиці", - йдеться в повідомленні.



За кілька годин дітей вдалося знайти на одній із вулиць міста. Вони були неушкоджені. Про їхнє місцезнаходження повідомили відповідні служби для подальшого з’ясування обставин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку двоє дітей не дійшли до ліцею — патрульні допомогли їх розшукати.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Сьогодні під час несення служби в одному з ліцеїв Луцька інспектор служби освітньої безпеки отримала орієнтування про двох дітей, які вийшли до навчального закладу, однак так і не прийшли.Патрульні одразу розпочали пошуки: обстежували територію ліцею та прилеглі вулиці", - йдеться в повідомленні.За кілька годин дітей вдалося знайти на одній із вулиць міста. Вони були неушкоджені. Про їхнє місцезнаходження повідомили відповідні служби для подальшого з’ясування обставин.

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