У Луцьку вдруге зацвіли каштани. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
В обласному центрі Волині почали квітнути дерева у нетиповий для них час.
Про це повідомляє Суспільне.
У Луцьку серед вересня аномально зацвіли каштани. Білі суцвіття на деревах помітили на кількох вулицях міста.
Чому каштани «сплутали» пори року, пояснила біологиня Волинського національного університету Катерина Сухомлін. Повторне цвітіння спричинили декілька факторів. У результаті каштани сприйняли літній стрес як «зиму», а нинішнє вересневе тепло — як початок нової весни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
У Луцьку серед вересня аномально зацвіли каштани. Білі суцвіття на деревах помітили на кількох вулицях міста.
Чому каштани «сплутали» пори року, пояснила біологиня Волинського національного університету Катерина Сухомлін. Повторне цвітіння спричинили декілька факторів. У результаті каштани сприйняли літній стрес як «зиму», а нинішнє вересневе тепло — як початок нової весни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ДНК-тест підтвердив загибель воїна з Волині Андрія Лабанта
Сьогодні, 21:16
У Луцьку вдруге зацвіли каштани. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
Україна запровадила прикордонний режим уздовж кордону з Росією та Білоруссю: що заборонено
Сьогодні, 19:10
Поліція і рятувальники працюють на місці падіння уламків збитого БпЛА у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 18:00