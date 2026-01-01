У Луцьку вдруге зацвіли каштани. ВІДЕО





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У Луцьку серед вересня аномально зацвіли каштани. Білі суцвіття на деревах помітили на кількох вулицях міста.



Чому каштани «сплутали» пори року, пояснила біологиня Волинського національного університету Катерина Сухомлін. Повторне цвітіння спричинили декілька факторів. У результаті каштани сприйняли літній стрес як «зиму», а нинішнє вересневе тепло — як початок нової весни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині почали квітнути дерева у нетиповий для них час.Про це повідомляє Суспільне У Луцьку серед вересня аномально зацвіли каштани. Білі суцвіття на деревах помітили на кількох вулицях міста.Чому каштани «сплутали» пори року, пояснила біологиня Волинського національного університету. Повторне цвітіння спричинили декілька факторів. У результаті каштани сприйняли літній стрес як «зиму», а нинішнє вересневе тепло — як початок нової весни.

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