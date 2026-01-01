У селі на Волині дві автівки підрізали машину ТЦК, військові отримали серйозні травми

На Волині два цивільні автомобілі підрізали авто ТЦК і спричинили ДТП. Військовослужбовці отримали травми різного ступеня важкості.Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.Пригода сталася ввечері 10 вересня у селі Ворокомле Камінь-Каширського району. Під час руху службового транспортного засобу територіального центру комплектування та соціальної підтримки два цивільні автомобілі здійснили небезпечний маневр, та підрізаючи службове авто, створили небезпечну аварійну ситуацію. Внаслідок таких дій службовий транспортний засіб втратив керування, зіткнувся з електроопорою та перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди електроопора зламалась, і упала на авто. Водія затиснуло у понівеченому салоні.Унаслідок ДТП двоє військовослужбовців отримали серйозні травми. Водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, пасажир — у стані середньої тяжкості. Обох госпіталізовано до медичного закладу. Ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна та забої.За фактом ДТП проводяться слідчі дії правоохоронними органами.