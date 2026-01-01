ДНК-тест підтвердив загибель воїна з Волині Андрія Лабанта

ДНК-тест підтвердив загибель воїна з Волині Андрія Лабанта
У Старовижівській громаді повідомили болючу звістку про втрату на війні ще одного захисника-карянина.

Про це йдеться у дописі на сторінці Старовижівської селищної ради.

"З невимовним болем повідомляємо про підтвердження загибелі Захисника України — жителя селища Стара Вижівка Лабанта Андрія Івановича. Андрій Іванович вважався зниклим безвісти з 3 серпня 2024 року. На жаль, за результатами проведеного ДНК-тесту підтверджено його загибель", - йдеться у дописі.

Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, смерть, загибель, втрата, Анлрій Лабант
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