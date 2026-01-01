У громаді на Волині зустрічатимуть воїна, який тривалий час був у російському полоні

У громаді на Волині зустрічатимуть воїна, який тривалий час був у російському полоні
У Колодяжненській громаді зустрінуть воїна-краянина, який повертається додому після тривалого перебування у російській неволі.

Про це повідомили на сторінці громади.

11 вересня громада зустрічатиме свого Захисника — Олександра Володимировича Кокоху, жителя с. Стеблі, який після тривалого перебування в російському полоні повертається на малу Батьківщину.

"Тож запрошуємо усіх бажаючих долучитися до зустрічі, підтримати Захисника та разом розділити радість його повернення додому.

Зустріч воїна-захисника відбудеться біля адміністративного приміщення старостату у селі Скулин о 9:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Колодяжне, війна, повернення, полон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині зустрічатимуть воїна, який тривалий час був у російському полоні
Сьогодні, 22:38
У селі на Волині дві автівки підрізали машину ТЦК, військові отримали серйозні травми
Сьогодні, 21:47
ДНК-тест підтвердив загибель воїна з Волині Андрія Лабанта
Сьогодні, 21:16
У Луцьку вдруге зацвіли каштани. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8