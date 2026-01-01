У громаді на Волині зустрічатимуть воїна, який тривалий час був у російському полоні
Сьогодні, 22:38
У Колодяжненській громаді зустрінуть воїна-краянина, який повертається додому після тривалого перебування у російській неволі.
Про це повідомили на сторінці громади.
11 вересня громада зустрічатиме свого Захисника — Олександра Володимировича Кокоху, жителя с. Стеблі, який після тривалого перебування в російському полоні повертається на малу Батьківщину.
"Тож запрошуємо усіх бажаючих долучитися до зустрічі, підтримати Захисника та разом розділити радість його повернення додому.
Зустріч воїна-захисника відбудеться біля адміністративного приміщення старостату у селі Скулин о 9:00.
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Про це повідомили на сторінці громади.
11 вересня громада зустрічатиме свого Захисника — Олександра Володимировича Кокоху, жителя с. Стеблі, який після тривалого перебування в російському полоні повертається на малу Батьківщину.
"Тож запрошуємо усіх бажаючих долучитися до зустрічі, підтримати Захисника та разом розділити радість його повернення додому.
Зустріч воїна-захисника відбудеться біля адміністративного приміщення старостату у селі Скулин о 9:00.
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