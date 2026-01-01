Спецслужби України й Польщі запобігли атаці на пункт пропуску на кордоні, - Туск

Дональд Туск заявив, що цієї ночі завдяки співпраці польських та українських спецслужб вдалося запобігти безпосередній загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною.



Про це глава польського уряду заявив у четвер в Братиславі під час спільної пресконференції прем’єрів країн Вишеградської групи та Ірландії, передає кореспондент

«Сьогодні вночі завдяки співпраці наших (польських - ред.) та українських спецслужб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з пунктів пропуску», – заявив Туск.



Він наголосив, що захист польського кордону з Білоруссю та Росією, а також охорона пунктів пропуску на кордоні з Україною є не лише обов’язком Польщі, а й відповідальністю всього ЄС.



«В останні години я отримав достатньо точний звіт безпосередньо від глави ЦРУ щодо можливих подій найближчими місяцями. І, як я вже говорив на цю тему та попереджав протягом багатьох місяців - треба очікувати різних сценаріїв. Польща і вся Європа мають бути готовими до різних сценаріїв, причому не лише щодо ситуації на російсько-українському фронті, а й щодо східного флангу ЄС», - підкреслив Туск.



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Він акцентував, що Росія вже вдалася до провокаційних атак на пункти пропуску, наприклад, на кордоні з Молдовою.



«Ми очікуємо таких дій і щодо пунктів пропуску на кордоні з Україною в інших державах, зокрема в Польщі. Сьогодні вночі ми, на жаль, отримали попередження про таку можливість. На щастя, все завершилося добре, але ми маємо бути готовими до різних подібних провокацій, а також до внутрішнього саботажу, жертвами якого ми вже неодноразово ставали», – наголосив польський прем’єр.



Туск заявив, що безпека східного флангу ЄС є завданням усієї Спільноти.



«Ми всі маємо спільно про це дбати, тому що це питання безпеки всього Євросоюзу — від Португалії до Польщі, від Фінляндії до Греції, а не лише Польщі», - констатував прем'єр РП.



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Як повідомляв Укрінформ, у телеефірі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що ПП "Старокозаче" - п'ятий пункт пропуску, який Росія за останній час атакувала, використовуючи ударні БПЛА.



Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через атаку російських безпілотників. За попередньою інформацією, двоє людей загинули і троє постраждали. Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Польщізаявив, що цієї ночі завдяки співпраці польських та українських спецслужб вдалося запобігти безпосередній загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною.Про це глава польського уряду заявив у четвер в Братиславі під час спільної пресконференції прем’єрів країн Вишеградської групи та Ірландії, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні вночі завдяки співпраці наших (польських - ред.) та українських спецслужб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з пунктів пропуску», – заявив Туск.Він наголосив, що захист польського кордону з Білоруссю та Росією, а також охорона пунктів пропуску на кордоні з Україною є не лише обов’язком Польщі, а й відповідальністю всього ЄС.«В останні години я отримав достатньо точний звіт безпосередньо від глави ЦРУ щодо можливих подій найближчими місяцями. І, як я вже говорив на цю тему та попереджав протягом багатьох місяців - треба очікувати різних сценаріїв. Польща і вся Європа мають бути готовими до різних сценаріїв, причому не лише щодо ситуації на російсько-українському фронті, а й щодо східного флангу ЄС», - підкреслив Туск.Читайте також: Кремль може використати Білорусь для провокації НАТО - ТихановськаВін акцентував, що Росія вже вдалася до провокаційних атак на пункти пропуску, наприклад, на кордоні з Молдовою.«Ми очікуємо таких дій і щодо пунктів пропуску на кордоні з Україною в інших державах, зокрема в Польщі. Сьогодні вночі ми, на жаль, отримали попередження про таку можливість. На щастя, все завершилося добре, але ми маємо бути готовими до різних подібних провокацій, а також до внутрішнього саботажу, жертвами якого ми вже неодноразово ставали», – наголосив польський прем’єр.Туск заявив, що безпека східного флангу ЄС є завданням усієї Спільноти.«Ми всі маємо спільно про це дбати, тому що це питання безпеки всього Євросоюзу — від Португалії до Польщі, від Фінляндії до Греції, а не лише Польщі», - констатував прем'єр РП.Читайте також: Україна запровадила спеціальний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з РФ та БілоруссюЯк повідомляв Укрінформ, у телеефірі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що ПП "Старокозаче" - п'ятий пункт пропуску, який Росія за останній час атакувала, використовуючи ударні БПЛА.Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через атаку російських безпілотників. За попередньою інформацією, двоє людей загинули і троє постраждали. Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

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