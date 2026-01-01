Пенсійний фонд закликав змінити банк для отримання виплат до 15 вересня – кого це стосується
Сьогодні, 12:15
Українцям, які отримують пенсії, житлові субсидії, пільги чи інші державні соціальні виплати через АТ «Укрексімбанк», потрібно обрати іншу банківську установу.
З 1 жовтня 2026 року «Укрексімбанк» припинить співпрацю з Пенсійним фондом України щодо обслуговування рахунків, на які зараховуються пенсійні та соціальні виплати.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України.
Змінити банк і поінформувати про це ПФУ потрібно не пізніше 15 вересня 2026 року. Це стосується всіх громадян, які наразі отримують пенсії чи інші соціальні виплати через «Укрексімбанк».
Для продовження отримання коштів одержувачеві необхідно подати заяву про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної допомоги. У заяві слід вказати реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку.
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Звернутися до Пенсійного фонду можна одним із двох способів:
скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ,
подати заяву в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Перелік уповноважених банків, через які українці можуть отримувати пенсії та інші державні соціальні виплати, наведено нижче в таблиці.
Водночас у ПФУ наголосили, якщо одержувач не обере інший банк і не повідомить про це Фонд, після завершення співпраці з АТ «Укрексімбанк» виплати надходитимуть через відділення АТ «Укрпошта».
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З 1 жовтня 2026 року «Укрексімбанк» припинить співпрацю з Пенсійним фондом України щодо обслуговування рахунків, на які зараховуються пенсійні та соціальні виплати.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України.
Змінити банк і поінформувати про це ПФУ потрібно не пізніше 15 вересня 2026 року. Це стосується всіх громадян, які наразі отримують пенсії чи інші соціальні виплати через «Укрексімбанк».
Для продовження отримання коштів одержувачеві необхідно подати заяву про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної допомоги. У заяві слід вказати реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вже з вересня: хто з пенсіонерів отримає підвищені виплати та як не пропустити перерахунок
Звернутися до Пенсійного фонду можна одним із двох способів:
Перелік уповноважених банків, через які українці можуть отримувати пенсії та інші державні соціальні виплати, наведено нижче в таблиці.
Водночас у ПФУ наголосили, якщо одержувач не обере інший банк і не повідомить про це Фонд, після завершення співпраці з АТ «Укрексімбанк» виплати надходитимуть через відділення АТ «Укрпошта».
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