Пенсійний фонд закликав змінити банк для отримання виплат до 15 вересня – кого це стосується

скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ,

подати заяву в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Українцям, які отримують пенсії, житлові субсидії, пільги чи інші державні соціальні виплати через АТ «Укрексімбанк», потрібно обрати іншу банківську установу.щодо обслуговування рахунків, на які зараховуються пенсійні та соціальні виплати.Про це повідомили в Пенсійному фонді України.Змінити банк і поінформувати про це ПФУ потрібно не пізніше 15 вересня 2026 року. Це стосується всіх громадян, які наразі отримують пенсії чи інші соціальні виплати через «Укрексімбанк».Для продовження отримання коштів одержувачеві необхідно подати заяву про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної допомоги. У заяві слід вказати реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку.Перелік уповноважених банків, через які українці можуть отримувати пенсії та інші державні соціальні виплати, наведено нижче в таблиці.Водночас у ПФУ наголосили, якщо одержувач не обере інший банк і не повідомить про це Фонд, після завершення співпраці з АТ «Укрексімбанк» виплати надходитимуть через відділення АТ «Укрпошта».