Відійшов у вічність талановитий боксер та воїн, 29-річний волинянин Володимир Гінайло

Відійшов у вічність- талановитий боксер, тренер-викладач та воїн.Про це повідомили у Волинській федерації боксу."Володимир, 1996 року народження, був одним із провідних боксерів Волині. Він — випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та Інституту фізичної культури і спорту ВНУ імені Лесі Українки, чемпіон України серед молоді.Свої знання та досвід Володимир передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем ДЮСШ №2.З 2022 року Володимир став на захист України та служив у лавах Збройних Сил України — солдат, військовослужбовець військової частини А5081.Володимир назавжди залишиться у пам’яті як сильний спортсмен, відданий тренер, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині та захист нашої держави.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, друзям, колегам, вихованцям та всій боксерській спільноті. Дякуємо за захист України", - йдеться в повідомленні.