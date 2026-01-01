Відійшов у вічність талановитий боксер та воїн, 29-річний волинянин Володимир Гінайло
Сьогодні, 13:35
Відійшов у вічність Володимир Гінайло - талановитий боксер, тренер-викладач та воїн.
Про це повідомили у Волинській федерації боксу.
"Володимир, 1996 року народження, був одним із провідних боксерів Волині. Він — випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та Інституту фізичної культури і спорту ВНУ імені Лесі Українки, чемпіон України серед молоді.
Свої знання та досвід Володимир передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем ДЮСШ №2.
З 2022 року Володимир став на захист України та служив у лавах Збройних Сил України — солдат, військовослужбовець військової частини А5081.
Володимир назавжди залишиться у пам’яті як сильний спортсмен, відданий тренер, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині та захист нашої держави.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, друзям, колегам, вихованцям та всій боксерській спільноті. Дякуємо за захист України", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Волинській федерації боксу.
"Володимир, 1996 року народження, був одним із провідних боксерів Волині. Він — випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та Інституту фізичної культури і спорту ВНУ імені Лесі Українки, чемпіон України серед молоді.
Свої знання та досвід Володимир передавав молодому поколінню, працюючи тренером-викладачем ДЮСШ №2.
З 2022 року Володимир став на захист України та служив у лавах Збройних Сил України — солдат, військовослужбовець військової частини А5081.
Володимир назавжди залишиться у пам’яті як сильний спортсмен, відданий тренер, мужній воїн і людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток боксу на Волині та захист нашої держави.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, друзям, колегам, вихованцям та всій боксерській спільноті. Дякуємо за захист України", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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