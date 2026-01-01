Здійснив 20 пострілів: у Києві чоловік впритул розстріляв директора медичного закладу





Про це повідомила поліція Києва.



Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція.



Подія відбулась сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці біля вхідних дверей медичного закладу.



Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.



Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Тривають невідкладні слідчі дії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України –замах на умисне вбивство.



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