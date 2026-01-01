Здійснив 20 пострілів: у Києві чоловік впритул розстріляв директора медичного закладу
Сьогодні, 13:10
У Києві чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репрудоктології – розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомила поліція Києва.
Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція.
Подія відбулась сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці біля вхідних дверей медичного закладу.
Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Тривають невідкладні слідчі дії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України –замах на умисне вбивство.
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Про це повідомила поліція Києва.
Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція.
Подія відбулась сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці біля вхідних дверей медичного закладу.
Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Тривають невідкладні слідчі дії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України –замах на умисне вбивство.
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