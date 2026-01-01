Завтра у Луцьку прощатимуться з полеглими на війні захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком
Сьогодні, 11:52
4 вересня відбудеться прощання з полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У п’ятницю, 4 вересня, відбудеться прощання з полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком.
О 10.30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 відбудеться панахида. Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками і достойно провести їх в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Довідково
Наталія Кулацька загинула 26 серпня 2026 року в бою за Україну в населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби.
Тимчук Ігор Михайлович загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У п’ятницю, 4 вересня, відбудеться прощання з полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком.
О 10.30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 відбудеться панахида. Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками і достойно провести їх в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Довідково
Наталія Кулацька загинула 26 серпня 2026 року в бою за Україну в населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби.
Тимчук Ігор Михайлович загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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