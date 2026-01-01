Завтра у Луцьку прощатимуться з полеглими на війні захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком

4 вересня відбудеться прощання з полеглими на війнітаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."У п’ятницю, 4 вересня, відбудеться прощання з полеглими на війнітаО 10.30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 відбудеться панахида. Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисниками і достойно провести їх в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.Наталія Кулацька загинула 26 серпня 2026 року в бою за Україну в населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби.Тимчук Ігор Михайлович загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.