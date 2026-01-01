Повернувся з-за кордону захищати Україну: на Харківщині поліг Герой з Луцька Артем Біломоїн

Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. "На щиті" до Луцька повертається захисник УкраїниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Біломоїн Артем Миколайович народився 16 березня 1989 року в Луцьку. Навчався у 26-й школі, згодом — у Луцькому інституті розвитку людини «Україна». Тривалий час працював за кордоном. У 2023 році свідомо повернувся додому, щоб стати на захист рідної землі.1 вересня 2026 року Герой загинув у бою у н.п. Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби.Мама захисниказгадує сина як дуже доброго, щирого, патріотичного, цілеспрямованого та вольового чоловіка.Він завжди йшов на допомогу всій родині, друзям, близьким. Він був дуже добрим і щирим. Ніколи не залишав людину саму з її проблемою, завжди намагався допомогти, підтримати, знайти вихід. Таким він був із дитинства — людиною, на яку можна було покластися.Висловлюємо щирі співчуття мамі Ірині Валеріївні, брату, рідним, друзям та побратимам Артема", -йдеться у повідомленні громади.