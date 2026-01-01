Повернувся з-за кордону захищати Україну: на Харківщині поліг Герой з Луцька Артем Біломоїн
Сьогодні, 11:06
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. "На щиті" до Луцька повертається захисник України Артем Біломоїн.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Біломоїн Артем Миколайович народився 16 березня 1989 року в Луцьку. Навчався у 26-й школі, згодом — у Луцькому інституті розвитку людини «Україна». Тривалий час працював за кордоном. У 2023 році свідомо повернувся додому, щоб стати на захист рідної землі.
1 вересня 2026 року Герой загинув у бою у н.п. Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби.
Мама захисника Ірина Валеріївна згадує сина як дуже доброго, щирого, патріотичного, цілеспрямованого та вольового чоловіка.
Він завжди йшов на допомогу всій родині, друзям, близьким. Він був дуже добрим і щирим. Ніколи не залишав людину саму з її проблемою, завжди намагався допомогти, підтримати, знайти вихід. Таким він був із дитинства — людиною, на яку можна було покластися.
Висловлюємо щирі співчуття мамі Ірині Валеріївні, брату Максиму, рідним, друзям та побратимам Артема", -йдеться у повідомленні громади.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Біломоїн Артем Миколайович народився 16 березня 1989 року в Луцьку. Навчався у 26-й школі, згодом — у Луцькому інституті розвитку людини «Україна». Тривалий час працював за кордоном. У 2023 році свідомо повернувся додому, щоб стати на захист рідної землі.
1 вересня 2026 року Герой загинув у бою у н.п. Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби.
Мама захисника Ірина Валеріївна згадує сина як дуже доброго, щирого, патріотичного, цілеспрямованого та вольового чоловіка.
Він завжди йшов на допомогу всій родині, друзям, близьким. Він був дуже добрим і щирим. Ніколи не залишав людину саму з її проблемою, завжди намагався допомогти, підтримати, знайти вихід. Таким він був із дитинства — людиною, на яку можна було покластися.
Висловлюємо щирі співчуття мамі Ірині Валеріївні, брату Максиму, рідним, друзям та побратимам Артема", -йдеться у повідомленні громади.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з полеглими на війні захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком
Сьогодні, 11:52
Як стежити за рішеннями українського уряду і чому це важливо
Сьогодні, 11:42
Повернувся з-за кордону захищати Україну: на Харківщині поліг Герой з Луцька Артем Біломоїн
Сьогодні, 11:06
У Луцьку в окремих супермаркетах немає частини круп та солі: яка ситуація з продуктами. ВІДЕО
Сьогодні, 10:51
У Луцьку чоловік кинув на подвір'я сусіда гранату
Сьогодні, 10:07